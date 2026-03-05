FGR detiene a 47 personas por campo de exterminio en Jalisco

5 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Fiscalia General de la Republica ha comunicado recientemente la captura de casi cincuenta individuos vinculados a las investigaciones del Rancho Izaguirre en Jalisco. Este sitio ha cobrado relevancia nacional tras las denuncias sobre la existencia de un area utilizada por grupos delictivos para actividades extremas. Las autoridades mantienen activas diversas ordenes de aprehension para capturar a otros involucrados en este caso que ha conmocionado a la region occidente de Mexico.

Segun los reportes oficiales de la FGR el lugar funcionaba como un centro de adiestramiento donde se practicaba el reclutamiento forzado de personas. Las investigaciones indican que a las victimas se les confiscaban sus pertenencias y vestimentas personales para obligarlas a utilizar uniformes especificos dentro del predio. Este modus operandi revela la estructura organizada con la que operaban las celulas criminales en el municipio de Teuchitlan.

En el sitio de los hechos se han recolectado multiples evidencias que incluyen restos oseos y elementos balisticos que estan siendo analizados por expertos forenses. A pesar de que los colectivos de busqueda han reportado el hallazgo de miles de indicios como calzado y prendas de vestir el procesamiento oficial se concentra en fragmentos oseos especificos. Hasta el momento las pruebas geneticas han permitido identificar un perfil masculino aunque todavia no se logra una coincidencia positiva con las bases de datos de familiares de desaparecidos.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha mantenido una participacion activa denunciando que aun es posible localizar restos humanos en las inmediaciones del rancho. Los buscadores señalan que la vigilancia en la zona ha sido insuficiente lo que les ha permitido realizar exploraciones independientes donde han confirmado el hallazgo de mas piezas oseas. Estos testimonios contradicen en parte las versiones oficiales sobre el resguardo total del perimetro y la finalizacion de las labores de rastreo.

Por su parte la Comision Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones estrictas debido a presuntas omisiones por parte de las autoridades locales de Jalisco. El organismo señala que existieron fallas graves en la cadena de custodia y en la preservacion de las pruebas criminales encontradas en el lugar. Esta falta de rigor tecnico habria vulnerado el derecho a la justicia y a la verdad de las familias que buscan a sus seres queridos desde hace años.

Ante las criticas la Fiscalia Federal sostiene que el procesamiento de los indicios se realiza bajo los mas altos estandares cientificos en laboratorios especializados. La estrategia integral de investigacion busca no solo identificar los restos hallados sino tambien desarticular completamente la red criminal responsable de estos actos. Las diligencias continuan vigentes mientras se integran nuevos perfiles geneticos y se siguen lineas de investigacion para esclarecer la totalidad de los eventos ocurridos en este centro de entrenamiento.