FGR entrega a Estados Unidos a prófugo Abel ‘N’

Qué pasó : La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a un ciudadano mexicano requerido por delitos de narcotráfico y asociación delictuosa.

: La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a un ciudadano mexicano requerido por delitos de narcotráfico y asociación delictuosa. Por qué importa : El procesado se había declarado culpable en territorio estadounidense, pero huyó para evitar la lectura de su sentencia condenatoria.

: El procesado se había declarado culpable en territorio estadounidense, pero huyó para evitar la lectura de su sentencia condenatoria. El dato clave: La captura definitiva se concretó en la frontera norte tras una orden emitida por un juez del Centro de Justicia Penal Federal.

Detalles de la extradición ejecutada en el AICM por la Fiscalía

La Fiscalía General de la República formalizó este viernes 5 de junio la entrega de Abel ‘N’ a las autoridades de Estados Unidos. El operativo de traslado se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes estadounidenses recibieron al sospechoso.

El imputado era buscado de manera prioritaria por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon. El caso penal inició formalmente cuando el procesado no compareció a la audiencia judicial programada para escuchar su sentencia, violando los términos de su libertad.

Captura previa en la frontera de México y cooperación internacional

La localización del prófugo ocurrió el pasado mes de febrero en Tijuana, Baja California, gracias a un mandato del Centro de Justicia Penal Federal. Tras agotar las etapas legales correspondientes, el Gobierno de México aprobó la entrega bilateral fundamentada en el Tratado de Extradición vigente.

Esta acción judicial coincide con un periodo de intensas presiones por parte de la administración estadounidense sobre cooperación transnacional. Actualmente, el país vecino del norte busca ligar las agendas de seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y control migratorio con la revisión del tratado comercial T-MEC.