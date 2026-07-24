Fichaje de Vozinha por Colo Colo en el mercado de pases 2026

Qué pasó: El club Colo Colo alcanzó un principio de acuerdo para incorporar al portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como ‘Vozinha’.

El club Colo Colo alcanzó un principio de acuerdo para incorporar al portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido deportivamente como ‘Vozinha’. Por qué importa: El guardameta de 40 años se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 tras integrar el once ideal elegido por los aficionados de la FIFA.

El guardameta de 40 años se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 tras integrar el once ideal elegido por los aficionados de la FIFA. El dato clave: El jugador llega como agente libre tras finalizar su contrato con el Chaves de Portugal y acumular un impacto mediático de 30 millones de seguidores en Instagram.

Colo Colo asegura la llegada del arquero estrella del Mundial 2026

Aníbal Mosa, presidente del club albo, ratificó públicamente la llegada del guardameta titular de Cabo Verde antes del partido de liga chilena frente a Deportes Limache en el estadio Monumental. La dirigencia del equipo sudamericano afina los últimos detalles del contrato con su representante.

El arquero viajará a Chile en los próximos días para someterse a los exámenes médicos reglamentarios antes de firmar su vinculación oficial. Su agente destacó el entusiasmo del futbolista por unirse a una de las instituciones más relevantes del continente.

Rendimiento histórico de Vozinha y su trayectoria en el fútbol internacional

Durante la Copa del Mundo 2026, Vozinha lideró a la selección de Cabo Verde hasta la ronda de 32 equipos. El arquero destacó al mantener el arco en cero frente a España en la fase de grupos y por sus intervenciones clave en la ajustada derrota 3-2 ante Argentina.

El futbolista llega en condición de jugador libre tras cerrar su etapa en el Chaves de la segunda división de Portugal. Su desempeño internacional no solo consolidó su posición en el once ideal votado en las plataformas oficiales de la FIFA, sino que potenció exponencialmente su presencia digital global.