Fiesta del 4 de julio en Hoover tendrá récord Guinness

La ciudad de Hoover celebrará el Día de la Independencia con el evento gratuito “4th on the First”.

La festividad unirá el fervor patriótico con un partido de la selección de fútbol y un desafío mundial oficial.

El festejo se realizará el miércoles 1 de julio de 2026 en las instalaciones del Hoover Met Complex.

Actividades y horarios del evento 4th on the First en Hoover

El ayuntamiento local presentará el festival familiar “4th on the First” para iniciar los festejos patrióticos en el estado de Alabama. Los accesos abrirán a las 5:30 p.m. para dar paso a múltiples espectáculos acrobáticos de Xpogo y dinámicas infantiles.

Una pantalla gigante transmitirá en vivo el partido de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos a las 7:00 p.m. La comunidad se reunirá para apoyar especialmente al defensor nativo Chris Richards en una alianza estratégica con el Birmingham Legion FC.

Desafío del Récord Guinness y gran cierre de fuegos artificiales

La noche del miércoles buscará hacer historia mediante una colaboración especial con la multinacional Coca-Cola. Los organizadores intentarán batir el título oficial de GUINNESS WORLD RECORDS™ reuniendo a la mayor cantidad de personas abriendo latas de aluminio simultáneamente.

La entrada al recinto Hoover Met Complex será libre y el entretenimiento incluirá un concurso de comer perros calientes del Concejo Municipal. La jornada conmemorativa, antesala del 250.º aniversario del país, concluirá con un masivo espectáculo de fuegos artificiales.