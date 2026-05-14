FIFA recibe el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial 2026

14 de mayo de 2026 – México – EFE.

La administracion del Estadio Azteca oficializo este jueves la entrega de sus instalaciones a la FIFA con miras al proximo 11 de junio. En esa fecha, el Coloso de Santa Ursula se convertira en el primer recinto del planeta en albergar tres ceremonias de inauguracion mundialistas. Este evento historico dara inicio a la Copa del Mundo 2026 con el enfrentamiento entre las selecciones de Mexico y Sudafrica, consolidando el prestigio internacional de la sede mexicana.

La entrega formal se concreto tras un extenso periodo de remodelacion que duro 18 meses y que permitio cumplir con todos los estandares exigidos por el maximo organismo del futbol. A traves de un comunicado, los directivos del inmueble expresaron su orgullo por formar parte de este hito deportivo. El estadio, que esta proximo a celebrar su sesenta aniversario, ha sido el escenario donde figuras como Pele y Diego Armando Maradona alcanzaron la gloria maxima en las ediciones de 1970 y 1986.

Dentro de las renovaciones mas destacadas se encuentra la instalacion de un moderno sistema hibrido en la cancha. Esta tecnologia combina el pasto natural con avanzados mecanismos de succion de agua e inyeccion de aire para garantizar un terreno de juego impecable bajo cualquier condicion climatica. Asimismo, se han habilitado mas de 12,000 metros cuadrados dedicados a nuevas areas de esparcimiento y zonas de hospitalidad exclusivas para los asistentes y patrocinadores del torneo.

La experiencia tecnologica para los aficionados tambien fue una prioridad en esta etapa de modernizacion. El recinto cuenta ahora con un sistema de audio y video de ultima generacion que integra mas de 300 altavoces y dos pantallas gigantes de alta definicion. Ademas, se instalaron mas de 2,000 metros cuadrados de pantallas LED tanto en el interior como en la fachada exterior, permitiendo una visibilidad optima de toda la informacion relacionada con los encuentros deportivos.

En cuanto a la conectividad digital, el Estadio Azteca garantizara acceso gratuito a internet para todos los espectadores mediante una robusta infraestructura de 40 kilometros de fibra optica. Con mas de 1,000 puntos de acceso WiFi distribuidos estrategicamente, se busca que los miles de fanaticos que asistan a los cinco partidos programados en este estadio puedan compartir su experiencia en tiempo real. La dirigencia del recinto manifesto su deseo de que los visitantes guarden recuerdos memorables de su paso por la capital mexicana.

El proceso de entrega a la FIFA incluyo de igual manera a las otras sedes mexicanas que participaran en la justa mundialista. Los estadios de Guadalajara y Monterrey, conocidos anteriormente por sus nombres comerciales, han pasado a la gestion directa de la federacion internacional. Estos recintos ajustaron sus denominaciones oficiales por normativas de patrocinio de la FIFA, completando asi la terna de sedes que representaran a Mexico en la maxima fiesta del futbol global.