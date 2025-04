Fin de semana en memoria de los bomberos caídos honrará a 140 héroes en Emmitsburg, Maryland

25 de abril de 2025 – EMMITSBURG, Maryland – Agencias.

La Fundación Nacional de Bomberos Caídos (NFFF, por sus siglas en inglés) organizará el 44.º Fin de Semana en Memoria de los Bomberos Caídos los días 3 y 4 de mayo de 2025, con el objetivo de rendir homenaje a 140 bomberos fallecidos en cumplimiento de su deber: 70 que perdieron la vida en 2024 y 70 en años anteriores.

El evento se llevará a cabo en el Parque Nacional Conmemorativo de los Bomberos Caídos, ubicado dentro del Centro Nacional de Entrenamiento de Emergencias (NETC), en 16835 S. Seton Avenue, Emmitsburg, Maryland.

Homenaje a bomberos de Alabama

Entre los homenajeados se encuentran cuatro bomberos de Alabama:

Capitán William A. Baumgartner (70), fallecido el 5 de febrero de 2024 en un accidente automovilístico tras atender una llamada.

Bombero Brice Jordan (74), fallecido el 6 de septiembre de 2021 por complicaciones de la COVID-19.

Inspector Jerry Leverett (66), fallecido el 9 de octubre de 2023 por complicaciones de cáncer.

Bombera Shannon McDonald (43), fallecida el 26 de septiembre de 2021 por complicaciones de la COVID-19.

Eventos abiertos al público

Sábado, 3 de mayo de 2025

🕯️ Servicio a la Luz de las Velas

🕒 Hora: 7:30 p.m. a 9:30 p.m. (hora del Este)

📡 Transmisión en vivo desde las 7:00 p.m. ET

🎙️ Presentador: Capitán Garon Mosby (Departamento de Bomberos de San Luis)

Domingo, 4 de mayo de 2025

🎖️ Servicio Conmemorativo Nacional

🕒 Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. (hora del Este)

📡 Transmisión en vivo desde las 9:30 a.m. ET

🎙️ Presentador: Actor Jeremy Holm

🎤 Participación de bomberos y autoridades gubernamentales

Cómo participar si no puedes asistir en persona

El público podrá seguir la cobertura en directo de ambos eventos a través de:

🌐 Sitio web oficial del evento

📺 Canal de YouTube de la NFFF

📘 Página de Facebook de la NFFF

Actividades para las familias

Durante el fin de semana también se realizarán actividades exclusivas para las familias y compañeros de los bomberos homenajeados, incluyendo sesiones grupales y espacios de apoyo emocional.

Participación comunitaria desde casa

Quienes deseen rendir homenaje desde sus hogares ó comunidades pueden sumarse a la campaña:

🔴 “Ilumina la Noche por los Bomberos Caídos” (del 27 de abril al 4 de mayo): enciende luces rojas en hogares, negocios, estaciones de bomberos o monumentos.

🔔 “Campanas a través de América”, “Suenan las Sirenas” y firma de una pancarta virtual conmemorativa.

El domingo 4 de mayo, la bandera estadounidense ondeará a media asta en todos los edificios federales. Se invita al público a hacer lo mismo en sus hogares.

Información para medios y asistentes

El estacionamiento público estará disponible en Liberty Mountain Resort (78 Country Club Trail, Fairfield, PA), con transporte gratuito al evento desde las 6:30 a.m. ambos días.

Los medios de comunicación deben registrarse previamente para obtener acceso al centro NETC. Las credenciales pueden solicitarse en: firehero.org.

Acerca de la NFFF

La Fundación Nacional de Bomberos Caídos fue creada por el Congreso de EE. UU. en 1992 para honrar a los bomberos caídos y brindar apoyo a sus familias. Además, trabaja junto con el cuerpo de bomberos nacional para reducir muertes y lesiones en acto de servicio.

📱 Redes sociales: #FireHero2025 | #NFFF