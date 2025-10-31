Final Copa Sudamericana será en Defensores del Chaco el 22 de noviembre

31 de octubre de 2025 – Asunción – EFE.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó este viernes que el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, Paraguay, será la sede del partido final de la vigésimo cuarta edición de la Copa Sudamericana. El encuentro decisivo se disputará el próximo 22 de noviembre y enfrentará a los equipos de Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

La Conmebol, cuya sede se encuentra en la ciudad paraguaya de Luque, confirmó la noticia a través de una publicación en la red social X, refiriéndose al recinto como el “mítico estadio paraguayo”. Posteriormente, el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, también celebró la designación en la misma plataforma, destacando que esta será la séptima ocasión en que la final del torneo confronte a clubes de Argentina y Brasil.

Esta elección de Asunción como ciudad anfitriona para la final se da por segundo año consecutivo, según un anuncio que la Conmebol había hecho previamente, el 11 de septiembre. La capital paraguaya sustituye así a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, cuyo estadio, el Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, presentó retrasos en las obras de infraestructura necesarias.

La entidad que agrupa a las federaciones de los diez países sudamericanos explicó que la decisión de designar a Asunción para albergar el encuentro se ajusta a un protocolo específico diseñado para las finales que se disputan a partido único. Dicho documento establece una directriz clara a seguir en situaciones donde sea necesario realizar un cambio de sede de último momento.

Específicamente, el protocolo indica que, en caso de que surja la necesidad de modificar la ciudad designada inicialmente, “se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia” requeridas para organizar un evento de esta magnitud.

El Defensores del Chaco, situado en el barrio Sajonia de Asunción, es reconocido como el estadio más emblemático de Paraguay y cuenta con una capacidad para recibir a más de 42.000 espectadores. Fue inaugurado originalmente en 1917 y posteriormente recibió su nombre actual como un homenaje a los soldados paraguayos que combatieron en la Guerra del Chaco (1932-1935) contra Bolivia.

A pesar de su rica historia, esta será la primera vez que este estadio acoja una final de la Copa Sudamericana, aunque ya ha sido escenario de finales de la Copa Libertadores en diez ocasiones. Con este partido, la final del torneo Sudamericano regresará a Paraguay por tercera vez en la historia de la competición.

La última vez que Paraguay fue sede de este encuentro decisivo fue en noviembre de 2025, cuando el Estadio General Pablo Rojas, popularmente conocido como ‘La Nueva Olla’ y propiedad del club Cerro Porteño, albergó la final en la que el Racing argentino se coronó campeón al vencer 3-1 al Cruzeiro brasileño. La primera final de la Sudamericana en suelo paraguayo tuvo lugar en 2019, también en el estadio de Cerro Porteño, con la victoria del Independiente del Valle de Ecuador sobre Colón de Argentina por el mismo marcador de 3-1.