Finlandia usará €1.000 millones de la UE para comprar drones y armamento

19 de noviembre de 2025 – Helsinki – EFE.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, informó este martes que su nación procederá a solicitar formalmente a la Comisión Europea (CE) un préstamo valorado en 1.000 millones de euros. Este financiamiento se gestionará a través del instrumento SAFE de la Unión Europea y tiene como fin primordial la adquisición de equipos de defensa y sistemas de aeronaves no tripuladas o drones.

Orpo comunicó la decisión a través de la red social X, explicando que “Finlandia utilizará 1.000 millones de euros de fondos SAFE de la Unión Europea (UE) para fortalecer la industria de defensa, especialmente para la adquisición conjunta multinacional de material de defensa y el desarrollo de la defensa con drones”. Con ello, enfatizó que la medida busca reforzar tanto la defensa de Finlandia como la del conjunto de Europa.

Según lo detallado por el Gobierno finlandés, la totalidad de estos recursos financieros serán invertidos en la compra de equipamiento para el combate terrestre, y de manera particular en drones, en colaboración con otros países socios europeos. Adicionalmente, se ha confirmado que una parte de esta cooperación se desarrollará en conjunto con Ucrania.

El ministro de Defensa del país nórdico, Antti Häkkänen, valoró positivamente esta medida en un comunicado oficial. Él aseguró que “Esta es una decisión importante que reforzará la defensa de Finlandia, las capacidades de la industria de defensa finlandesa y la cooperación y la adquisición conjunta europeas”.

Para el Gobierno de Finlandia, la utilización del instrumento SAFE conlleva importantes ventajas. Entre ellas, destacan el aumento significativo de los pedidos de equipos europeos a la industria de defensa nacional y el “reconocimiento estratégico” de los proyectos finlandeses dentro de la política de desarrollo industrial de defensa de la Unión Europea.

El mecanismo SAFE tiene previsto otorgar hasta 150.000 millones de euros en créditos a los Estados miembros de la UE que lo soliciten. Su objetivo es doble: permitir la compra conjunta de material militar para incrementar la capacidad de defensa del continente y, al mismo tiempo, impulsar la producción industrial dentro de este sector estratégico. Los países de la Unión interesados en acceder a estos préstamos tienen como fecha límite finales de este mes para presentar formalmente su solicitud y un plan detallado de inversión que precise el destino de los fondos solicitados.