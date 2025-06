Fiscal General cierra juegos en Jefferson y congela activos municipales relacionados

27 de junio de 2025 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

La Fiscalía General clausuró esta semana 10 negocios de juegos ilegales en el Condado de Jefferson, incluyendo Brighton, Midfield, Lipscomb, Bessemer y zonas no incorporadas del condado, según registros judiciales. Se estima que las fuerzas del orden incautaron lo que describen como casi 1,000 máquinas tragamonedas ilegales.

El alcalde de Midfield, Gary Richardson, declaró que recomendará al consejo que Midfield deje de participar en cualquier tipo de bingo, señalando que la ciudad cuenta con una ordenanza sobre bingo en papel. Los registros judiciales indican que la ciudad de Midfield es propietaria de la propiedad donde operaba el negocio, Odds and Evens Bingo, y donde presuntamente se practicaban juegos ilegales.

“Debido a su participación en la regulación y operación del establecimiento, recibe ganancias ilegales del juego como pago de tasas municipales y también por el uso de la propiedad”, cita la denuncia del Fiscal General.

El estado cerró cuatro negocios en Brighton, incluyendo Fantasyland Bingo, Joker’s Bingo, Moe’s Charity Bingo y Jaybird Bingo. Jaybird Bingo operaba en un edificio propiedad del alcalde de Brighton, Eddie Cooper, según una investigación realizada a principios de este año.

Al momento de la investigación, Cooper declaró que su ciudad no había emitido nuevas licencias de bingo, pero que permitía que cuatro organizaciones benéficas mantuvieran sus licencias para operar mientras trabajaban para cumplir con las normas estatales.

Las cuentas municipales de Brighton están actualmente congeladas por el estado; según han informado, los fiscales han estado en comunicación con la ciudad en relación con sus activos.

Muchas de las ciudades que cuentan con ordenanzas de bingo electrónico suelen depender en gran medida de los ingresos de estos negocios. En febrero, Cooper informó que su ciudad estaba trabajando para cumplir con las normas estatales, señalando que sería difícil mantener a flote a Brighton si los negocios de bingo cerraban definitivamente. “En su momento, había concesionarios de automóviles, un McDonald’s que generaba muchos ingresos, pero todos cerraron”, declaró Cooper en febrero. “Necesitamos algo para pagar a nuestra gente, muchos de ellos son cabezas de familia aquí”.

Otros negocios cerrados por el estado incluyen Presidential Bingo en Chalkville Road, Valley Bingo en Pinson Valley Parkway, Just the Right Time Bingo en Centerpoint Parkway, Moe’s Charity Bingo en Bessemer y Spinners Bingo en Lipscomb.

En la mayoría de estos casos, la cuestión gira en torno a si los dispositivos de juego electrónico ofrecen un juego de azar o de habilidad. El estado denomina a los dispositivos incautados juegos de azar, lo que se asemeja a una máquina tragamonedas, mientras que los juegos de habilidad son legales en el estado.

Estos casos se verán próximamente en los tribunales; un juez tendrá la última palabra sobre si pueden permanecer abiertos.