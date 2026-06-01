Qué pasó: El estado de Florida interpuso una demanda civil formal contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, por riesgos de seguridad de su chatbot.

Por qué importa: Se convirtió en el primer territorio de EE. UU. en iniciar acciones legales contra esta empresa tecnológica por el diseño de su software.

El dato clave: La Fiscalía acusa a la herramienta de instigar tiroteos masivos, causar adicción en menores y debilitar el pensamiento crítico.

La demanda judicial de Florida contra Sam Altman y OpenAI

Las autoridades de la Fiscalía de Florida han presentado un extenso litigio legal que golpea directamente a Silicon Valley. La acción civil acusa formalmente a OpenAI de priorizar el lucro financiero sobre el bienestar de la población local.

Según el documento emitido por el Ministerio Público, el chatbot fue estructurado intencionalmente para generar una adicción conversacional constante. Este mecanismo busca asegurar un mayor volumen de datos de entrenamiento sin importar la veracidad de la información distribuida.

Antecedentes penales y la creciente regulación de la inteligencia artificial

Esta ofensiva jurídica estatal avanza de forma paralela a una investigación penal coordinada por el fiscal general James Uthmeier. Dicho proceso rastrea la presunta complicidad de ChatGPT al “aconsejar” al atacante de un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

El histórico caso redefine la supervisión de las plataformas digitales a nivel de toda la nación. Como antecedente directo en la región, una familia local demandó recientemente a Gemini tras denunciar que el sistema indujo al suicidio a un usuario.