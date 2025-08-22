Florida mantendrá las deportaciones a pesar del fallo legal reciente

22 de agosto de 2025 – Miami – EFE.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado que la reciente orden judicial para cerrar el centro de detención migratoria conocido como ‘Alligator Alcatraz’ no detendrá los esfuerzos del estado en materia de deportación. A pesar del fallo, DeSantis afirmó que los vuelos de expulsión semanales continuarán. Sus comentarios se producen un día después de que una jueza federal dictaminara que la instalación, ubicada al oeste de Miami, debe desmantelarse en un plazo de 60 días y se prohíba la entrada de nuevos migrantes.

El gobernador criticó a la jueza Kathleen Williams, calificándola de “activista” y sugiriendo que no era imparcial. DeSantis hizo estas declaraciones en un evento en Panama City y, poco después, su administración apeló la decisión judicial. El gobernador subrayó que la misión de deportar migrantes seguirá siendo una prioridad para Florida.

DeSantis detalló que, en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Guardia Costera, su administración ha estado realizando vuelos de deportación semanales desde Tallahassee. También mencionó que la Patrulla de Carreteras de Florida detuvo a 200 inmigrantes en las últimas 72 horas, según datos de su fiscal, James Uthmeier. El gobernador reafirmó el compromiso de su equipo de usar todos los recursos disponibles para identificar, aprehender y expulsar a quienes, según él, “buscan explotar” el estado.

El fallo judicial fue una victoria para grupos ambientalistas como Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, quienes estuvieron a favor de la demanda. Los demandantes han expresado su disposición a defender el caso en instancias superiores, incluyendo la Corte Suprema, si es necesario. A pesar de la orden de cierre, el gobierno de Florida insiste en que las deportaciones continuarán desde la instalación, que tenía una capacidad para 2,000 personas y planeaba expandirse a 4,000.

Los demócratas, sin embargo, creen que la administración de Florida ya se esperaba este fallo. El congresista federal Maxwell Frost señaló que había menos de 340 migrantes en el centro cuando lo visitó esta semana, lo que sugiere una reducción de su capacidad anticipada.

Además, DeSantis anunció hace una semana la apertura de un nuevo centro de detención, el ‘Depot de deportaciones’, en una antigua cárcel en el norte del estado. Esta nueva instalación tiene capacidad para más de 1,300 personas, lo que indica que Florida está consolidando su infraestructura para continuar con las deportaciones, independientemente de las decisiones judiciales.