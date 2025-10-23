Floristería de Tuscaloosa seleccionada para ayudar a decorar la Casa Blanca para Navidad

23 de octubre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

¡Una floristería del oeste de Alabama se dirige a la Casa Blanca!

Tammy West es la propietaria de Glow Floral Event Design en Tuscaloosa. West dice que todo comenzó en septiembre cuando vio un Instagram de la Casa Blanca buscando voluntarios para ayudar a decorar la Casa Blanca para Navidad. ¡West postuló y fue elegido! Ella dice que su asistente recibió la llamada hace unos días.

“No, no fue el Sr. Trump, no. Fue un coordinador de la Casa Blanca para eso. Fue una experiencia realmente genial recibir la llamada y pellizcarse como ‘¿es esto realmente real?’. Estoy seguro de que entraremos allí y haremos lo nuestro. Sé que hay cientos de árboles. También trabajaremos con otros diseñadores talentosos, así que espero aprender también mientras esté allí, así que será una de esas cosas en las que entraremos y haremos lo nuestro”, dijo West.

West dice que ella y su asistente pasarán toda la semana del 23 de noviembre en la Casa Blanca. Ella dice que una vez que se completen todas las decoraciones, los voluntarios serán invitados a la fiesta de Navidad de la Casa Blanca el lunes siguiente.