Foxhound Bee Company abre una nueva tienda de apicultura y centro educativo en Irondale

20 de noviembre de 2025 – Irondale, Alabama – Agencias.

Foxhound Bee Company inaugurará su nueva Tienda y Centro Educativo de Apicultura el sábado 22 de noviembre en el 300 de Honey Lane en Irondale. Esta nueva ubicación es el resultado de años de crecimiento constante para un negocio que comenzó en Birmingham con $100 y un estante en un garaje, y que se ha convertido en un proveedor y educador líder en apicultura que sirve a clientes en todo el país.

Fundada por Adam Hickman, Foxhound Bee Company comenzó como un negocio minorista en casa. A medida que creció la demanda de suministros y educación sobre apicultura, la empresa se trasladó a Hardware Park en Birmingham, donde abrió su primera tienda minorista, contrató a sus primeros empleados y desarrolló un sólido negocio de comercio electrónico a nivel nacional. Tras varios años de crecimiento, Hickman eligió Irondale como su nuevo hogar por su inversión, nuevas ideas y sentido de avance, buscando un entorno que creyera en las pequeñas empresas y la comunidad.

La nueva sede, ubicada frente al recién rediseñado Complejo Deportivo Ruffner, transforma un antiguo sitio industrial y vertedero en un centro que cuenta con una tienda de apicultura ampliada, un centro educativo dedicado, espacio adicional de almacén para envíos y áreas verdes con casi 500 nuevas plantas enfocadas en polinizadores. Hickman destacó que el nuevo espacio permitirá a las familias aprender, comprar y experimentar las abejas de cerca y de forma segura, incluso logrando que el nombre de la calle se cambiara oficialmente a “Honey Lane”.

El corazón de la nueva sede es el Centro Educativo, diseñado para hacer que las abejas y los polinizadores sean accesibles y divertidos, ofreciendo un nido de observación de abejas en vivo con vidrio que permite a los visitantes ver de cerca la actividad de la colmena. El centro también ampliará sus clases de apicultura con aprendizaje práctico para aficionados, estudiantes y profesionales, cubriendo desde jardinería de polinizadores hasta técnicas avanzadas de cuidado de colmenas. Hickman señaló que el centro brinda un espacio donde las familias pueden seguir conectadas con la naturaleza, incluso en días de lluvia.

La nueva tienda en Irondale se basa en el éxito de su ubicación minorista anterior, ofreciendo a los apicultores del sureste más recursos y conexión, siendo uno de los pocos proveedores locales confiables en Alabama y la región. Jeff Lisenby, presidente del Club de Apicultura del Condado de Jefferson, elogió a Foxhound como un recurso útil, destacando el valor de tener acceso físico a equipos y abejas vivas cuando se necesitan rápidamente, además del personal amable y experto que brinda asesoramiento.

Irondale se ha convertido en un centro vibrante para el espíritu empresarial y el crecimiento, atrayendo a pequeñas empresas. El alcalde James D. Stewart, Jr. felicitó la inversión de Foxhound, destacando que el proyecto une la educación, el espíritu empresarial y la comunidad, y afirmó que “las abejas nos recuerdan cuánto se puede lograr mediante el trabajo en equipo”. La gran inauguración el 22 de noviembre incluirá corte de cinta, casa abierta con recorridos, una colmena de abejas en exhibición, degustación de miel, actividades infantiles, clases educativas y sorteos a beneficio de Hives for Heroes.