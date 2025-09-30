Fran Drescher recibe estrella en Hollywood junto a elenco de ‘The Nanny’

30 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La destacada comediante estadounidense Fran Drescher fue homenajeada este martes con la develación de su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la ceremonia, estuvo acompañada y respaldada por sus excompañeros de reparto de la exitosa serie de televisión ‘The Nanny’, programa que fue crucial para su ascenso a la fama mundial.

Durante la recepción de la estrella, que marca la número 2.822 en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, la actriz Nicholle Tom, quien coprotagonizó la serie, compartió su aprecio. Tom afirmó que Drescher “siempre fue honesta conmigo” y actuó como su mentora a lo largo de sus años de crecimiento, específicamente desde los 14 hasta los 21 años de edad.

Tanto Nicholle Tom como Madeline Zima, quienes interpretaron a las hijas al cuidado de Fran en ‘The Nanny’, en los roles de Margaret ‘Maggie’ y Gracie Sheffield, actuaron como maestras de ceremonia. Ambas elogiaron a Drescher, destacando su fortaleza, gran seguridad en sí misma y la amabilidad que demostró hacia ellas.

Madeline Zima resumió el sentir general al declarar: “Hoy honramos a Fran por todo lo que nos ha dado: las risas, el glamour, la defensa, el corazón y el recordatorio muy real de que ser ruidoso, estar orgulloso y ser uno mismo es lo más poderoso que puedes ser”. La celebración de este honor coincidió además con el cumpleaños número 68 de la actriz.

Drescher, además de protagonizarla, fue cocreadora y productora ejecutiva de la comedia ‘The Nanny’. En la trama, interpretaba a una vendedora de cosméticos que, tras perder su empleo y ser abandonada por su novio, inesperadamente se convierte en la niñera de los tres hijos de un acaudalado viudo de origen inglés.

Gracias a su interpretación de este inolvidable personaje, Drescher recibió dos nominaciones a los prestigiosos premios Globo de Oro, así como dos candidaturas a los premios Emmy, considerados los galardones más importantes dentro de la televisión estadounidense. Además de su trabajo en pantalla, en septiembre de 2021 fue elegida presidenta nacional de SAG-AFTRA, el sindicato de actores más grande del mundo, desde donde lideró las históricas huelgas de actores y guionistas de Hollywood en 2023, buscando obtener mejores condiciones laborales y económicas. Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, reconoció su doble impacto, celebrando que “Fran no solo ha traído risas y alegría a millones de personas con su inolvidable trabajo en la pantalla, sino que también ha demostrado una enorme fuerza y ​​dedicación como líder para sus compañeros artistas”.