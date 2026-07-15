Francia aprueba ley de eutanasia y ayuda a morir en votación histórica

Qué pasó : La Asamblea Nacional de Francia aprobó de forma definitiva el proyecto de ley que regula el derecho a la ayuda a morir, la eutanasia y el suicidio asistido.

: La Asamblea Nacional de Francia aprobó de forma definitiva el proyecto de ley que regula el derecho a la ayuda a morir, la eutanasia y el suicidio asistido. Por qué importa : La histórica medida cumple una de las promesas sociales centrales del presidente Emmanuel Macron, situando al país en la vanguardia de los derechos civiles.

: La histórica medida cumple una de las promesas sociales centrales del presidente Emmanuel Macron, situando al país en la vanguardia de los derechos civiles. El dato clave: La reforma fue respaldada por 291 diputados a favor frente a 241 votos en contra en una crucial tercera lectura.

Francia legaliza el derecho a la eutanasia tras años de debate legislativo

La Asamblea Nacional francesa otorgó este miércoles su visto bueno definitivo a la ley que consagra la ayuda a morir para personas con enfermedades irreversibles y con altos niveles de sufrimiento físico o psicológico. El texto fue impulsado originalmente a finales de 2024 por el presidente Emmanuel Macron y superó un complejo camino parlamentario que incluyó dos rechazos consecutivos del Senado.

El nuevo marco normativo de este país del Mundo permite que la eutanasia sea aplicada de manera directa por un médico o enfermero en casos excepcionales de incapacidad física del paciente. La Iglesia católica francesa ya ha expresado su rechazo, calificando la legislación como una ruptura grave con la protección de la vejez y la enfermedad.

El Consejo Constitucional examinará los plazos y condiciones de la ley

A pesar de la aprobación en la Cámara baja, el primer ministro Sébastien Lecornu someterá el texto al Consejo Constitucional para aclarar los aspectos más polémicos de su aplicación. Entre los puntos de consulta destacan el reducido periodo de reflexión para los enfermos —fijado en solo dos días—, la situación de los adultos bajo tutela y la cláusula de conciencia para los médicos.

Para acceder a la prestación, el paciente debe poseer nacionalidad francesa o residencia legal, ser mayor de edad, certificar un diagnóstico incurable y encontrarse en una etapa de pronóstico vital comprometido a corto plazo. Los médicos dispondrán de un plazo de 15 días para emitir una respuesta a la solicitud escrita tras una rigurosa evaluación colegiada.