Francia clasifica a semifinales del Mundial tras vencer a Marruecos

Francia superó 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Boston para asegurar su lugar como el primer semifinalista de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé abrió el marcador tras fallar un penalti y Ousmane Dembélé sentenció el triunfo que repite el historial de Catar.

El delantero estrella de Les Bleus sumó su octavo gol en el torneo, igualando la marca histórica de Lionel Messi.

Mbappé y Dembélé liquidan el muro defensivo de Marruecos

La selección de Francia avanzó con paso firme a las semifinales de la Copa del Mundo este jueves tras romper la resistencia marroquí. A pesar de una primera mitad sin goles donde el portero Yassine Bounou le atajó un penalti a Kylian Mbappé, el ataque francés descifró el cerrojo africano.

El propio Mbappé lavó su error en el minuto 60 al definir entre cuatro defensas con un remate imposible de detener. Solo seis minutos más tarde, Ousmane Dembélé aprovechó un gran contragolpe orquestado por Michael Olise para sentenciar el marcador definitivo de 2-0.

Francia espera rival en semifinales mientras vigila la lesión de su estrella

El combinado dirigido por Didier Deschamps se instaló entre los cuatro mejores del planeta y espera al ganador de España y Bélgica. La única alarma en el plantel de este deporte rey saltó al final, cuando Mbappé fue sustituido y se le vio con hielo en el tobillo.

Por su parte, los Leones del Atlas de Mohamed Ouahbi se despiden del torneo en cuartos de final con la frente en alto. Marruecos echó de menos a su goleador Ismael Saibari y no pudo concretar la ansiada revancha histórica ante su verdugo habitual.