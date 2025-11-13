Francia golea 4-0 a Ucrania y asegura su clasificación para el Mundial 2026

13 de noviembre de 2025 – París – EFE.

La selección nacional de fútbol de Francia aseguró su pase al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, al lograr una contundente victoria de 4-0 contra Ucrania. El partido se jugó en el Parque de los Príncipes de París, con goles de Kylian Mbappé a los minutos 55 y 83, el primero de ellos convertido magistralmente de penalti al estilo ‘panenka’. Michael Olise y Hugo Ekitiké completaron la goleada marcando en los minutos 76 y 88, respectivamente.

Con esta victoria, la bicampeona mundial disputará su decimoséptima Copa del Mundo y su octava participación consecutiva en el torneo, de un total de 23 ediciones realizadas hasta la fecha. Al imponerse en el Grupo D, que incluía a Ucrania, Islandia y Azerbaiyán, Francia se convierte, junto a Inglaterra, en una de las primeras naciones europeas en garantizar su presencia en el evento. Adicionalmente, esta clasificación sirvió como un homenaje a las 132 víctimas de los atentados yihadistas que tuvieron lugar exactamente diez años antes, el 13 de noviembre de 2015.

A pesar de las ausencias por lesión de figuras como Ousmane Dembélé y Desiré Doué, el equipo dirigido por Didier Deschamps se enfrentó, como se anticipaba, a una bien organizada defensa ucraniana. Aunque Francia dominó la posesión del balón con un 75%, solo generó dos oportunidades claras de gol antes del descanso: un remate de Mbappé y otro de Bradley Barcola que impactó en el poste.

El desarrollo del segundo tiempo fue crucial. Primero, una jugada arriesgada del defensor Dayot Upamecano estuvo cerca de resultar en un penalti en contra, pero el VAR confirmó la decisión del árbitro serbio Slavko Vinčić de no sancionar falta sobre Yehor Nazaryna. Inmediatamente después, el árbitro sí concedió un penalti a favor de Francia por una falta cometida por Mykhavko sobre Michael Olise. Mbappé ejecutó con gran confianza para abrir el marcador en el minuto 55, rompiendo la resistencia ucraniana.

Tras el primer gol, el seleccionador Didier Deschamps optó por refrescar la ofensiva, dando entrada a Hugo Ekitiké y Maghnes Akliouche, mientras que el equipo ucraniano, dirigido por Serhiy Rebrov, mostró pocas capacidades ofensivas. Michael Olise, quien tuvo una destacada actuación, confirmó su gran noche con un gol que demostró su calma y precisión, siendo el cuarto tanto que el jugador del Bayern de Múnich anota con la camiseta francesa.

Con la selección ucraniana ya visiblemente agotada, Kylian Mbappé aumentó su registro goleador en una jugada confusa, sumando su tanto número 55 en 94 partidos con la selección, quedando a solo dos de igualar la marca histórica de Olivier Giroud (57 goles). Finalmente, Mbappé asistió a Hugo Ekitiké, quien anotó su primer gol con ‘Les Bleus’ en el minuto 88, sellando el marcador y confirmando la previsible clasificación de los franceses al Mundial.