Francia suspende temporalmente a Shein al mismo tiempo que abre su primera tienda

5 de noviembre de 2025 – París – EFE.

El Gobierno de Francia ha iniciado formalmente el proceso para suspender temporalmente la actividad de la plataforma china de comercio electrónico Shein dentro del territorio francés. Esta medida se mantendrá hasta que la compañía pueda garantizar a las autoridades el cumplimiento total de la legislación vigente en cuanto al contenido en línea, y coincide con una investigación judicial en curso por la venta de productos ilícitos y con la inauguración de su primera tienda física en París.

El Ejecutivo francés, siguiendo instrucciones directas del primer ministro Sébastien Lecornu, informó que el procedimiento de suspensión temporal se ha puesto en marcha. El objetivo es que la plataforma demuestre a las autoridades competentes que todo su contenido se adhiere a las leyes y regulaciones en vigor, y se ha anunciado que la situación será reevaluada en un plazo de cuarenta y ocho horas.

De forma simultánea a este procedimiento, el Ministerio del Interior, bajo la dirección de Laurent Nuñez, ha presentado una solicitud formal para el bloqueo del sitio web de Shein. El Ministerio de Economía confirmó que, si transcurridas esas cuarenta y ocho horas, los artículos que han sido prohibidos continúan disponibles para la venta en la página, se podrá emitir una orden de requerimiento digital. Esta orden otorgaría al Gobierno la facultad de exigir la suspensión inmediata de la página.

El ministro de Economía, Roland Lescure, quien tiene prevista una reunión con proveedores de servicios de internet, manifestó que Francia posee “argumentos sólidos” para elevar la problemática a Bruselas y buscar una solución a nivel europeo. Lescure también indicó que la ministra delegada para Asuntos Digitales, Anne Le Henanff, ya ha contactado a la Comisión Europea con el fin de solicitar la apertura de una investigación formal sobre las prácticas comerciales de la plataforma.

La decisión del Gobierno se hizo pública apenas dos horas después de que Shein abriera las puertas de su primera tienda física en París, ubicada a corta distancia de la Catedral de Notre-Dame. El local del gigante asiático se sitúa en la sexta planta de los conocidos almacenes BHV, ocupando un espacio de 1.200 metros cuadrados. La apertura atrajo tanto a cientos de potenciales compradores como a manifestantes que se oponen al modelo de negocio de Shein, al que acusan de no respetar los derechos laborales y de competencia desleal.

La controversia en torno a la plataforma se intensificó con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de París a comienzos de la semana por la “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica”, que también incluye a AliExpress. Adicionalmente, se les investiga por la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores”, una investigación que también afecta a la china Temu y a la estadounidense Wish. En este contexto, se informó de la detención de un individuo cerca de Marsella que había recibido por paquetería una muñeca sexual de apariencia infantil comprada en la plataforma. Directivos de la compañía china deberán comparecer ante parlamentarios franceses el 18 de noviembre para responder sobre la venta de productos ilegales en el país.