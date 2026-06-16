Francia vence a Senegal con doblete histórico de Mbappé

Qué pasó: Francia derrotó 3-1 a Senegal en la primera jornada del Grupo I del Mundial tras una brillante segunda mitad.

Francia derrotó 3-1 a Senegal en la primera jornada del Grupo I del Mundial tras una brillante segunda mitad. Por qué importa: El triunfo galo consolidó el poderío de su ofensiva y marcó el debut de ambas potencias en la cita mundialista.

El triunfo galo consolidó el poderío de su ofensiva y marcó el debut de ambas potencias en la cita mundialista. El dato clave: Kylian Mbappé anotó dos goles, alcanzando las 14 dianas en Copas del Mundo para igualar la marca histórica de Gerd Müller.

Resumen del partido del Grupo I en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey

El combinado dirigido por Didier Deschamps destrabó un compromiso complejo frente a un aguerrido equipo africano ante 80.500 espectadores. La escuadra francesa sufrió durante la primera mitad por una evidente falta de ideas en el mediocampo. Sin embargo, la efectividad de sus atacantes marcó la diferencia en el periodo complementario.

Kylian Mbappé abrió el marcador al minuto 65 con un disparo cruzado raso, asistido de forma precisa por Michael Olise. Posteriormente, el recién ingresado Bradley Barcola aumentó la ventaja en el tramo final. Aunque Ibrahim Mbaye descontó para el conjunto senegalés en el tiempo añadido, el delantero estrella selló el resultado definitivo de 3-1.

Récords y próximos desafíos en la Copa del Mundo 2026

La gran actuación del atacante del Real Madrid lo posiciona en la élite histórica de los goleadores mundialistas. Con sus dos anotaciones frente al arco defendido por Édouard Mendy, el capitán galo igualó los 14 goles de Gerd Müller. Ahora se ubica únicamente por detrás de Ronaldo Nazário y Miroslav Klose.

El equipo de Senegal, liderado tácticamente por Pepe Thiaw, mostró un nivel competitivo alto e incomodó la portería de Mike Maignan mediante contragolpes de Sadio Mané y Nicolas Jackson. El seleccionador de fútbol buscará revertir este inicio adverso en la siguiente jornada de la fase de grupos frente al seleccionado de Noruega. Por su parte, la selección francesa intentará asegurar la clasificación enfrentándose a Irak.