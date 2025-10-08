Francia venció a Noruega para avanzar a los cuartos de final del torneo

8 de octubre de 2025 – Santiago de Chile – EFE.

La selección francesa de fútbol sub-20 logró asegurar su pase a los cuartos de final del Mundial de la categoría tras derrotar a Japón por un ajustado marcador de 0-1. El encuentro, disputado en Santiago, se mantuvo sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y fue necesario llegar a la prórroga. El único tanto del partido llegó en el minuto 123, en el último suspiro del tiempo añadido.

El destino de Francia en los cuartos de final será medirse contra Noruega. Simultáneamente al partido de los franceses, el equipo noruego consiguió una agónica victoria de 0-1 contra Paraguay en Talca, eliminándolos y asegurando su lugar en la siguiente fase.

El gol decisivo para Francia fue obra de Lucas Michel, delantero del AS Mónaco, quien convirtió un penalti en la agonía del partido, manteniendo así viva la participación de su equipo en el torneo que se celebra en Chile. El momento clave ocurrió cuando ambos equipos ya se preparaban para la tanda de penaltis, y un defensor japonés cometió una mano dentro del área en el último minuto del tiempo extra.

Japón, que había llegado a esta fase tras una impecable racha de tres victorias en la fase de grupos, mostró una clara intención ofensiva desde el inicio. Dominaron el volumen de juego y generaron numerosas oportunidades, llegando a rematar hasta 13 veces a puerta solo en la primera mitad. Sin embargo, su habitual precisión de cara al gol estuvo ausente durante todo el encuentro.

La constante presión ofensiva de Japón generó nerviosismo en las filas de los ‘Bleus’, lo que se evidenció en errores como los de Elyaz Zidane, quien cometió dos fallos significativos en la salida del balón que pudieron haberles costado la derrota. A pesar del acoso japonés, que se mantuvo también en el segundo tiempo, y de los cambios realizados por el seleccionador Yuzo Funakoshi para introducir atacantes frescos, el gol se les resistió incesantemente.

Francia, por su parte, adoptó una estrategia de resistencia al desgaste físico del rival, enfocándose en los contraataques. Aunque el guion se mantuvo similar durante la prórroga, con el paso de los minutos los franceses adelantaron sus líneas, generaron más peligro y el equilibrio del partido se decantó a su favor. La árbitra mexicana Katia Itzel confirmó la decisión de penalti con la ayuda del VAR, y Michel lo transformó en el gol que selló el pase de su equipo.