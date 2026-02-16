Frente frio 35 provoca cortes de luz y fuertes lluvias en Tijuana, Mexico

16 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Las intensas ráfagas de viento y las precipitaciones derivadas del frente frio 35 causaron diversas fallas en el suministro de energia electrica en distintos sectores de Tijuana. La Comision Federal de Electricidad informo que las condiciones climaticas adversas en esta ciudad fronteriza afectaron la infraestructura basica durante la jornada del lunes.

Segun el reporte oficial de la CFE se ha logrado restablecer el servicio a mas de la mitad de los usuarios perjudicados por estos apagones. El personal tecnico de la dependencia se mantiene desplegado en las zonas afectadas para solucionar los desperfectos restantes sin que se haya especificado todavia el numero exacto de colonias sin luz.

Las afectaciones comenzaron a registrarse despues del mediodia coincidiendo con el incremento de la intensidad de las tormentas segun los datos del Servicio Meteorologico Nacional. Este organismo confirmo que el estado de Baja California experimenta un periodo de inestabilidad atmosferica que impacta directamente en las actividades cotidianas de la poblacion urbana.

El pronostico para la region advierte sobre la presencia de lluvias fuertes con acumulaciones significativas de agua y vientos que podrian alcanzar velocidades considerables. Estas condiciones no solo afectan el cableado electrico sino que tambien generan riesgos adicionales en las principales vias de comunicacion y zonas vulnerables del municipio.

Las autoridades han emitido alertas preventivas ante la posibilidad de inundaciones repentinas o deslaves asi como la caida de estructuras y arboles por la fuerza del aire. Ademas se espera que la visibilidad en las carreteras se vea reducida por la neblina lo que requiere extremar precauciones al conducir por la zona costa.

Para las proximas horas se anticipa un descenso marcado en la temperatura con potencial de nevadas en las areas montañosas del estado y oleaje elevado en el oceano. La empresa paraestatal solicita a los ciudadanos mantener la calma mientras se completan las maniobras necesarias para normalizar el flujo electrico en todos los hogares.