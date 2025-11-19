Frío polar invade Europa, anticipando nieve en París y el norte de España

19 de noviembre de 2025 – París/Madrid – EFE.

La entrada de una masa de aire de origen polar ha provocado un drástico descenso de las temperaturas en gran parte del continente europeo durante esta semana, contrastando con el clima inusualmente cálido que predominó al inicio de noviembre. Este fenómeno anticipa la llegada de las primeras nevadas de la temporada a partir de este jueves, con probabilidades de caer en ciudades como París y en el norte de España.

Según las previsiones de MétéoFrance, Francia experimentará un clima netamente invernal, con las temperaturas cayendo por debajo de los promedios estacionales, lo que generará condiciones de hielo y superficies resbaladizas. Si bien ya se han registrado nevadas en las zonas montañosas, no se descarta que los copos alcancen las llanuras del noreste del país e incluso la capital, a partir del jueves y hasta el fin de semana.

Para el día siguiente, se espera que las temperaturas diurnas se mantengan frías en toda Francia, situándose entre 4 y 6 grados por debajo de la media histórica para esta época. Con estas condiciones, la nieve podría caer en forma de chubascos en las zonas bajas, afectando la región de Hauts-de-France hasta las fronteras con Suiza y Alemania. En cuanto a París, la probabilidad de nevada es real a partir de mañana, si bien se estima que la intensidad no será suficiente para que la nieve se mantenga por varios días, mezclándose probablemente con lluvia durante el fin de semana.

Simultáneamente, el desprendimiento de aire ártico impactará el norte de España hasta el sábado, trayendo consigo un ambiente extremadamente frío y heladas generalizadas. Se esperan nevadas intensas en cotas muy bajas, entre los 300 y 400 metros, afectando no solo a las zonas de montaña, sino también a ciudades y vías de comunicación en comunidades como Castilla y León, Navarra, La Rioja y las regiones del Cantábrico. Las mínimas serán excepcionalmente frías, con valores que el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén Del Campo, sitúa entre “5 y 10 grados por debajo de lo normal”, siendo la madrugada del sábado la más gélida, con temperaturas de hasta 2-5 grados bajo cero en múltiples áreas.

El jueves continuará la caída térmica en España, con heladas que se extenderán por amplias zonas del norte, centro y este peninsular, y temperaturas diurnas que apenas superarán los 10-12 grados en el interior. Se pronostican “nevadas copiosas” en el norte, particularmente en la cordillera Cantábrica, el norte del sistema Ibérico y los Pirineos, con una cota de nieve que descenderá hasta los 500 metros. Esta situación podría afectar a importantes vías de comunicación, por lo que el portavoz de Aemet instó a tomar precauciones e informarse sobre el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje, ya que los copos alcanzarán áreas bajas en Asturias, Cantabria, País Vasco, el norte de Castilla y León, Navarra, La Rioja y el norte de Aragón.

Italia no escapará a esta ola polar, donde se prevé un clima inestable y condiciones invernales que se intensificarán especialmente en el norte y se extenderán a todo el país hacia el final de la semana. Se anticipa un periodo de temperaturas inferiores a lo normal que podría durar entre una semana y diez días, con la cota de nieve bajando hasta los 400-700 metros en las montañas del norte a partir del viernes. Otros países como Portugal y Reino Unido también están experimentando un frío inusual. En Londres, el alcalde Sadiq Khan activó el protocolo de emergencia por clima severo para proteger a las personas sin hogar ante temperaturas cercanas a 0 ºC, mientras que el norte de Inglaterra y Escocia enfrentan alertas ámbar por nevadas significativas y heladas, con acumulaciones de hasta 25 cm en algunos lugares y cierres de escuelas, previendo mínimas nocturnas de hasta –10 grados en Escocia.