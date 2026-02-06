Fuertes lluvias en el norte de Colombia dejan catorce muertos y miles damnificados

6 de febrero de 2026 – Bogotá – EFE.

La presidencia ha confirmado una situación crítica en los departamentos de Córdoba y Sucre debido a las fuertes precipitaciones de los últimos días. El balance oficial indica que al menos catorce personas han perdido la vida y miles de viviendas han quedado reducidas a escombros. Estas inundaciones han generado una crisis humanitaria que afecta a decenas de miles de familias, dejando una vasta extensión de terrenos agrícolas bajo el agua y activando alertas internacionales sobre la seguridad alimentaria en la región.

El impacto del clima no se limita a la pérdida de infraestructuras, sino que ha golpeado severamente la economía local con miles de hectáreas de cultivos dañadas. Las autoridades nacionales señalan que el riesgo de hambre es una posibilidad real debido a las afectaciones en las tierras productivas, un fenómeno que se vincula directamente con la crisis climática global. Esta situación ha obligado a las organizaciones de asistencia a replantear sus estrategias de apoyo para las comunidades del norte del país.

El origen de estas emergencias se atribuye a un frente frío inusual que ha ingresado al mar Caribe, provocando lluvias torrenciales en una época del año que normalmente es seca. Esta anomalía meteorológica ha causado el desbordamiento de diversos cauces fluviales, afectando tanto a cascos urbanos como a zonas rurales aisladas. El fenómeno ha tomado por sorpresa a muchas poblaciones que no esperaban precipitaciones de tal magnitud durante este ciclo estacional.

Los pronósticos meteorológicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales no son alentadores, pues advierten sobre la llegada de un nuevo frente frío proveniente del norte. Se espera que este sistema climático mantenga la inestabilidad en la región durante los próximos días, lo que podría agravar las inundaciones actuales. Los organismos de socorro permanecen en máxima alerta ante la posibilidad de que el nivel de las aguas continúe subiendo y afecte a más territorios.

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha resaltado lo atípico de este comportamiento climático, calificándolo como un evento fuera de lo común para la temporada de menos lluvias. Debido a la gravedad de los hechos, el Gobierno Nacional contempla la posibilidad de declarar nuevamente una emergencia económica, social y ambiental. Esta medida buscaría agilizar el envío de recursos y la toma de decisiones para proteger a los damnificados en todo el territorio nacional.

Como parte del plan de respuesta inmediata, se ha dispuesto la intervención de las fuerzas militares para modificar estructuras que obstaculizan el flujo natural del agua en las zonas de desastre. El Ejecutivo también ha propuesto la recuperación de espacios hídricos naturales que han sido ocupados de manera irregular con el fin de mitigar futuros desbordamientos. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca no solo atender la urgencia actual, sino también prevenir desastres similares a largo plazo.