Fundación Tunnel to Towers renovará hotel para veteranos

La organización Tunnel to Towers transformará un hotel abandonado en una Villa para Veteranos con servicios integrales.

El nuevo complejo residencial ofrecerá hasta 110 apartamentos tipo estudio de permanencia indefinida para excombatientes sin hogar.

El ambicioso proyecto de remodelación estructural cuenta con una inversión económica estimada de 9.2 millones de dólares.

Tunnel to Towers construirá apartamentos para veteranos en Birmingham

La organización sin fines de lucro Tunnel to Towers anunció la transformación integral de un hotel vacío en Alabama. El complejo inmobiliario está ubicado exactamente en el 4300 de Colonnade Parkway, justo al lado de la concurrida Autopista 280.

La remodelación arquitectónica comenzará a finales de este verano con el objetivo de finalizar las obras de construcción en diciembre. Los portavoces institucionales proyectan realizar el corte de cinta oficial e inauguración de la Villa para Veteranos a principios del año 2027.

Inversión millonaria para combatir la falta de vivienda en excombatientes

Gavin Naples, vicepresidente ejecutivo del grupo, detalló que el edificio actual será completamente vaciado desde sus cimientos. Los antiguos salones de banquetes darán paso a áreas de desarrollo laboral, comedores compartidos, salas de salud mental y terapia.

Esta obra de 9.2 millones de dólares forma parte del Programa Nacional para Veteranos sin Hogar establecido en 2022. El plan integral ofrecerá asesoramiento para el TEPT, recuperación de adicciones y asistencia para la gestión de beneficios de la VA.