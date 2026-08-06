Gadsden City Schools renueva autobuses escolares con 1 millón

El distrito de Gadsden City Schools incorporó una nueva flota de autobuses equipada con tecnología de punta y aire acondicionado.

La inversión busca resguardar la seguridad estudiantil e incrementar el confort durante los traslados escolares y extracurriculares.

El proyecto se financió con 1 millón de dólares sobrantes del Advancement and Technology Fund de Alabama.

Inversión millonaria moderniza el transporte escolar en Gadsden

La junta escolar del distrito destinará un fondo excedente de 1 millón de dólares del Advancement and Technology Fund de Alabama para renovar su flota de transporte estudiantil. Los vehículos cuentan con mejoras estratégicas enfocadas en el bienestar de los alumnos durante sus trayectos diarios a clases.

Elizabeth Infante, responsable de la flota en Gadsden, destacó que las unidades integran aire acondicionado, cámaras para supervisar la velocidad, rastreo por GPS y sistemas intercomunicadores. Además, los asientos poseen respaldos altos diseñados para brindar protección ante frenados intempestivos.

Mayor comodidad y seguridad para alumnos y conductores

Choferes veteranos como Reginald Thomas celebraron la llegada de las unidades con climatización, señalando que reducirán los efectos de las altas temperaturas durante los trayectos. La renovación también beneficiará a grupos deportivos, porristas y bandas de música en sus traslados de larga distancia.

El personal de transporte del distrito concluye capacitaciones técnicas antes del inicio escolar para dominar el equipamiento de seguridad. Las autoridades locales prevén que esta modernización garantice traslados eficientes, puntualidad y resguardo total para la comunidad escolar.