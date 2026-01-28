Gadsden State reduce costos de matrícula con el programa Cardinal Promise

28 de enero de 2026 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Gadsden State Community College ofrece importantes descuentos en la matrícula a través de su programa Cardinal Promise, mediante el cual los nuevos estudiantes reciben un 50% de descuento en los costos de matrícula y los estudiantes de inscripción dual obtienen un 75% de descuento.

El programa tiene como fecha límite de solicitud el 1 de marzo y requiere un promedio de calificaciones (GPA) de 3.2 para los estudiantes de inscripción dual.

El presidente de la universidad, el Dr. Alan Smith, señaló que los descuentos representan ahorros sustanciales sobre una matrícula que ya es económica. El costo promedio anual de la matrícula en Gadsden State es de aproximadamente $7,000.

“Es una excelente combinación porque tenemos grandes oportunidades en programas de educación técnica profesional y programas de ciencias de la salud que conducen a excelentes carreras en ese mismo semestre”, dijo Smith. “Muchos de estos trabajos alcanzarán rangos salariales de seis cifras”.

Cinco campus disponibles

Los estudiantes pueden elegir entre cinco sedes distribuidas en cinco condados: Etowah, Calhoun, St. Clair, Cleburne y Cherokee.

La institución también ofrece convenios de transferencia con universidades de cuatro años, lo que permite a los estudiantes completar sus primeros dos años en Gadsden State antes de transferirse.

“También hemos suscrito convenios con instituciones de cuatro años para que los estudiantes puedan ahorrar dinero mientras están inscritos con nosotros los primeros dos años y luego transferirse a una institución de cuatro años para continuar con sus necesidades educativas”, explicó Smith.

Smith afirmó que el programa Cardinal Promise refleja la misión comunitaria de la universidad.

“Estamos comprometidos a brindar rutas educativas sólidas y claras para que las personas puedan mejorar sus vidas”, comentó. “Somos una universidad para la comunidad y queremos asegurarnos de eliminar la barrera del alto costo percibido de la educación. Por eso estamos haciendo esto”.

Los estudiantes pueden presentar su solicitud en gadsdenstate.edu/scholarships