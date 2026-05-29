Gasolina de Costco alcanza volúmenes récord por precios

Qué pasó: La multinacional Costco reportó un consumo histórico de combustible en sus estaciones de servicio durante el tercer trimestre.

La multinacional Costco reportó un consumo histórico de combustible en sus estaciones de servicio durante el tercer trimestre. Por qué importa: El incremento responde directamente a la búsqueda de ahorro de los conductores frente a la crisis energética global.

El incremento responde directamente a la búsqueda de ahorro de los conductores frente a la crisis energética global. El dato clave: Las ventas netas de la compañía crecieron un 11.6% impulsadas por nuevos miembros atraídos por sus precios.

Consumo masivo de combustible impulsa los ingresos de Costco

Las tensiones geopolíticas con Irán y los conflictos en Medio Oriente dispararon los precios internacionales del petróleo. Ante este panorama, miles de consumidores se afiliaron por primera vez a la cadena mayorista buscando mitigar los costos del suministro.

Los ingresos totales alcanzaron la cifra de 70.5 mil millones de dólares, superando las estimaciones previas del mercado financiero. Este auge comercial coincidió con una expansión del 4.1% en las membresías corporativas e individuales de la firma.

El canal digital también experimentó una aceleración notable, registrando un repunte del 21% en sus ventas electrónicas generales. Asimismo, el tráfico en las plataformas móviles y el sitio web institucional se elevó un 37% durante el periodo evaluado.

Disputas arancelarias de la corporación impactan en el mercado global

La empresa mantiene un litigio legal activo derivado de los gravámenes comerciales impuestos durante la administración presidencial de Donald Trump. Una resolución emitida por la Corte Suprema invalidó dichas medidas fiscales, abriendo la puerta a posibles devoluciones financieras.

A nivel local, establecimientos comerciales en estados clave como Alabama monitorean este escenario ante las demandas de los consumidores. Paralelamente, la cadena enfrenta una posible acción legal colectiva por parte de compradores que exigen reembolsos directos sobre las mercancías afectadas.