Gasolina en Alabama sube a $4 por demanda estacional y factores globales

4 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los precios de la gasolina en Alabama han experimentado un incremento significativo, subiendo aproximadamente 20 centavos en solo una semana. Según datos de la AAA, el galón de combustible regular alcanzó un promedio de $3.97, una cifra que, aunque se mantiene por debajo de la media nacional, representa un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos que dependen de sus vehículos para la vida diaria.

Para conductores locales como Megan Baird, este aumento se traduce en un gasto adicional de hasta $15 por cada tanque lleno, pasando de los $30 habituales a más de $45. Esta realidad ha forzado a muchos residentes a realizar sacrificios en otras áreas de su presupuesto personal, adoptando estrategias como realizar cargas parciales de combustible para mitigar el impacto inmediato en sus finanzas.

Por otro lado, conductores como Matthew Merkel enfatizan que el costo de la gasolina funciona como un indicador de la salud económica para la población. Aunque algunos cuentan con la ventaja de presupuestar sus gastos mensuales, Merkel advierte que, para la mayoría, este repunte es una señal de alerta que impacta con fuerza en las cuentas bancarias si no se planifica con antelación.

La AAA de Alabama explica que este fenómeno responde a una mezcla de factores estacionales y tensiones globales. Históricamente, los precios tienden a subir durante la primavera y el verano debido al aumento de los viajes por vacaciones; sin embargo, el conflicto actual en el Medio Oriente ha añadido una presión extra que mantiene los costos en niveles elevados.

Sheri Falk, portavoz de la organización, señaló que los precios actuales se acercan a los picos registrados en 2022, durante el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. No obstante, recordó que Alabama aún disfruta de precios competitivos en comparación con otros estados debido a su cercanía con las refinerías de la Costa del Golfo, lo que suaviza ligeramente la crisis.

Ante este panorama, los expertos recomiendan a los usuarios comparar precios antes de repostar, ya que las tarifas pueden variar drásticamente según el dueño de la estación y su ubicación. Con la temporada de verano en puerta, se espera que la alta demanda mantenga la tendencia alcista, obligando a los conductores a seguir ajustando sus hábitos de consumo.