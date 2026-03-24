Gasolina en Alabama sube un dólar por galón el último mes

24 de marzo de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Los conductores de Alabama están pagando aproximadamente un dólar más por la gasolina de lo que pagaban hace un mes.

Lynn Brown se está preparando para una mudanza desde Carolina del Sur a Misisipi. El martes 24 de marzo, se detuvo para cargar combustible en Leeds, lo que le costó alrededor de 180 dólares.

Desde el momento en que salí de Carolina del Sur para ir a Misisipi, para volver, ya he gastado más de 200 dólares, dijo Brown.

Según la AAA, hace un mes, los conductores pagaban 2.61 dólares por galón. Hoy, los automovilistas están desembolsando 1.02 dólares adicionales para llenar sus tanques a un precio de 3.63 dólares por galón.

Tengo que tener gasolina si estoy en mi coche conduciendo, requiere gasolina, así que tengo que llenar el tanque, comentó Brown.

El conflicto en el Medio Oriente ha causado interrupciones en la cadena de suministro de petróleo crudo, que es un ingrediente utilizado para fabricar la gasolina. Si la guerra no termina pronto, pasará tiempo antes de que los precios vuelvan a bajar mientras el mercado se recupera.

Brown se detiene a llenar el tanque cuando está a la mitad, para que el golpe al bolsillo en la gasolinera duela menos.

Puede que llene el tanque más veces que otras personas, pero no duele tanto pagar 28 dólares en lugar de 40 cuando está vacío, explicó Brown.