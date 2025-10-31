Inicio Nación Gasto récord en Estados Unidos marca el fin de la temporada de...

Gasto récord en Estados Unidos marca el fin de la temporada de Halloween

31 de octubre de 2025 – Nueva York – EFE.

Estados Unidos concluye su celebración de Halloween este viernes con el tradicional uso de disfraces, la entrega de caramelos y la exhibición de calabazas. Esta festividad ha trascendido su límite original de un solo día para convertirse en una “temporada” que se extiende por cerca de un mes, y se anticipa que el gasto asociado alcanzará niveles históricos, a pesar de las preocupaciones económicas actuales.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF), la principal asociación del sector, se espera que el gasto total de Halloween ascienda a $13.100 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi el 13 % con respecto al año anterior y marca un nuevo récord. Este incremento se debe principalmente a las categorías de disfraces ($4.300 millones), decoraciones ($4.200 millones) y dulces ($3.900 millones).

A pesar de que la mayoría de los encuestados por la NRF (un 79 %) manifestaron esperar precios más elevados, en particular debido a la política arancelaria del país, afirmaron tener planes para participar en la celebración. La actividad más común es el reparto de caramelos, y muchos consumidores optaron por adelantar sus compras a septiembre o incluso antes.

En esencia, Halloween mantiene su carácter de celebración familiar, especialmente diseñada para el disfrute de los niños. Estos participan en el conocido “Trick or treat” (Truco o trato) al visitar a sus vecinos para recibir dulces y mostrar sus disfraces, siendo los más populares los de superhéroes, princesas, brujas y fantasmas.

Mientras que los minoristas estiman que el gasto promedio por estadounidense será de aproximadamente $114 dólares, otros análisis, como el de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), sitúan la media de gasto en $193 dólares para personas solteras y la elevan a $445 dólares para los padres, a quienes identifican como “los mayores consumidores”.

A lo largo del país, numerosos locales comerciales que se encontraban vacíos han vuelto a la vida gracias a tiendas de temporada como Spirit Halloween, el minorista más grande y especializado. No obstante, muchos consumidores prefieren la comodidad de comprar en línea a través de Amazon, buscar opciones más económicas en tiendas de descuento o, mejor aún, dedicarse a proyectos creativos y de ahorro bajo el concepto de “hazlo tú mismo” (DIY).

