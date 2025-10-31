Gasto récord en Estados Unidos marca el fin de la temporada de Halloween

31 de octubre de 2025 – Nueva York – EFE.

Estados Unidos concluye su celebración de Halloween este viernes con el tradicional uso de disfraces, la entrega de caramelos y la exhibición de calabazas. Esta festividad ha trascendido su límite original de un solo día para convertirse en una “temporada” que se extiende por cerca de un mes, y se anticipa que el gasto asociado alcanzará niveles históricos, a pesar de las preocupaciones económicas actuales.

De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF), la principal asociación del sector, se espera que el gasto total de Halloween ascienda a $13.100 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi el 13 % con respecto al año anterior y marca un nuevo récord. Este incremento se debe principalmente a las categorías de disfraces ($4.300 millones), decoraciones ($4.200 millones) y dulces ($3.900 millones).

A pesar de que la mayoría de los encuestados por la NRF (un 79 %) manifestaron esperar precios más elevados, en particular debido a la política arancelaria del país, afirmaron tener planes para participar en la celebración. La actividad más común es el reparto de caramelos, y muchos consumidores optaron por adelantar sus compras a septiembre o incluso antes.

En esencia, Halloween mantiene su carácter de celebración familiar, especialmente diseñada para el disfrute de los niños. Estos participan en el conocido “Trick or treat” (Truco o trato) al visitar a sus vecinos para recibir dulces y mostrar sus disfraces, siendo los más populares los de superhéroes, princesas, brujas y fantasmas.

Mientras que los minoristas estiman que el gasto promedio por estadounidense será de aproximadamente $114 dólares, otros análisis, como el de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), sitúan la media de gasto en $193 dólares para personas solteras y la elevan a $445 dólares para los padres, a quienes identifican como “los mayores consumidores”.

A lo largo del país, numerosos locales comerciales que se encontraban vacíos han vuelto a la vida gracias a tiendas de temporada como Spirit Halloween, el minorista más grande y especializado. No obstante, muchos consumidores prefieren la comodidad de comprar en línea a través de Amazon, buscar opciones más económicas en tiendas de descuento o, mejor aún, dedicarse a proyectos creativos y de ahorro bajo el concepto de “hazlo tú mismo” (DIY).