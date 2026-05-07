Gaston Tonga Reyno promete guerra en el debut del BKFC Uruguay

7 de mayo de 2026 – Montevideo – EFE.

El reconocido peleador uruguayo Gaston Tonga Reyno anuncio que mostrara su nivel mas alto de competencia el proximo 25 de julio en el Antel Arena de Montevideo. Este evento deportivo marca un hito historico al ser el debut oficial de la liga Bare Knuckle Fighting Championship en territorio sudamericano. La modalidad de boxeo a puño limpio llega a Uruguay con una propuesta cargada de adrenalina y expectativas para los fanaticos de las artes marciales.

Reyno expreso que combatir en este escenario representa el cumplimiento de un objetivo personal que persiguio durante gran parte de su trayectoria profesional. Segun relato el deportista, desde sus primeras visitas al pabellon capitalino soñaba con ver un cuadrilatero instalado en el centro del recinto. El luchador confia en que esta velada funcionara como un punto de inflexion para el crecimiento de los deportes de contacto en un pais que busca expandir su tradicion pugilistica.

Mas alla del espectaculo, el atleta destaco la funcion social y educativa de las artes marciales mixtas para la juventud actual. El Tonga Reyno enfatizo que la disciplina y el autocontrol aprendidos en el gimnasio son herramientas fundamentales para alejar a los jovenes de entornos violentos. Su enfoque busca fomentar la profesionalizacion del deporte mientras se transmiten valores de respeto y perseverancia a las nuevas generaciones de deportistas uruguayos.

En cuanto a su preparacion tecnica para el BKFC, el luchador señalo que ha desarrollado una mentalidad mucho mas estrategica con el paso de los años. Reyno admitio que, aunque en sus inicios priorizaba la agresividad, ahora entiende que el boxeo sin guantes exige un cuidado superior y una tactica inteligente para prevalecer. Actualmente entrena intensamente rodeado de colegas rioplatenses, manteniendo su identidad cultural mientras equilibra su vida familiar y su labor como comentarista.

La importancia del evento escalo al ambito politico tras una reunion privada entre el peleador y el presidente de la Republica, Yamandu Orsi. El mandatario uruguayo manifesto su respaldo total a la organizacion del torneo, lo que ha servido como un impulso motivacional determinante para el protagonista de la noche. Se espera que la presencia de autoridades nacionales brinde un marco de seriedad y apoyo institucional a esta nueva franquicia deportiva en el pais.

El luchador concluyo invitando a toda la sociedad uruguaya a participar de lo que define como una fiesta para la familia. Aunque todavia no se ha confirmado oficialmente quien sera su oponente, Reyno bromeo con su deseo de enfrentar a un rival extranjero para unificar el apoyo del publico hispanohablante. La promesa del guerrero charrua es clara, brindar un espectaculo inolvidable que posicione a Uruguay en el mapa mundial de los deportes de combate de elite.