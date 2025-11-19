Gastos de Petro revelan pagos en tiendas de lujo y un burdel en Portugal

19 de noviembre de 2025 – Bogotá – EFE.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo públicos sus gastos personales con la finalidad de demostrar la normalidad de sus ingresos y desvincularse de cualquier relación con el narcotráfico. No obstante, esta divulgación sacó a la luz una serie de pagos realizados en tiendas de alta gama en Estados Unidos y Europa, e incluso un desembolso en un establecimiento de entretenimiento para adultos ubicado en Portugal.

La decisión de revelar sus cuentas parece estar motivada por la reciente inclusión, por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., del mandatario, junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, en la ‘Lista Clinton’ de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), bajo la acusación de ser un “líder del narcotráfico”. El martes, Petro afirmó en su cuenta de X: “He publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha, y quisiera que fuera desde más atrás, para que no quede duda de mis ingresos. Pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de renta que he hecho públicas también”.

Posterior a esta declaración, diversos medios de comunicación locales divulgaron un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la entidad encargada de la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Este documento, anterior a la fecha en que Estados Unidos anunció la sanción en octubre pasado, detalla los movimientos financieros del presidente, indicando que el deber de la UIAF es “velar por la seguridad financiera del presidente” ante alertas de “presuntas afectaciones” a sus cuentas.

El informe, que en un principio fue catalogado como “secreto”, compila las “entradas, salidas y saldos” de dinero, así como las “operaciones en efectivo” que el sector financiero le reportó a la UIAF a nombre de Gustavo Petro entre 2023 y mediados de 2025. Dentro de estos registros se encuentran transacciones comunes como pagos en hoteles, restaurantes, farmacias y heladerías, además de abonos hipotecarios y compras en grandes almacenes y tiendas internacionales en el exterior, incluyendo El Corte Inglés, Zara, Saks Fifth Avenue y Nordstrom, así como algunas de lujo como Gucci, Prada o La Rinascente.

Sin embargo, el gasto que capturó mayor atención mediática, más por el tipo de local que por su monto (209.969 pesos colombianos, equivalentes a unos 56 dólares), fue un registro de mayo de 2023 en el Ménage Strip Club, un club para adultos en Lisboa. El presidente se encontraba en Portugal en una visita oficial de trabajo entre el 6 y el 7 de mayo de 2023, la cual siguió a una estancia de tres días en España como parte de su agenda.

Luego de la difusión de sus gastos, Petro se dirigió a Noticias RCN, uno de los medios que cubrió el informe financiero, cuestionando en X: “¿Algo que rechazar señores de RCN? ¿Encontraron que mis gastos son superiores a mis ingresos salariales y de regalías de mi libro?”. El mandatario no realizó comentarios adicionales sobre los detalles específicos del informe.