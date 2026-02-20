20 de febrero de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El estado de California ha marcado un hito en la transformacion de su sistema penitenciario con la presentacion del nuevo Centro de Aprendizaje de San Quintin. Este ambicioso proyecto busca reformar una de las carceles mas antiguas y emblematicas de Estados Unidos, la cual cuenta con mas de 170 años de historia y anteriormente albergaba las salas de ejecucion estatales. La iniciativa representa un cambio de paradigma al convertir un sitio asociado con el castigo severo en un espacio dedicado exclusivamente al desarrollo humano y la reinsercion social.

La remodelacion liderada por el gobernador Gavin Newsom abarca una superficie de 7500 metros cuadrados y se posiciona como el centro de rehabilitacion mas moderno del pais. Esta obra forma parte de una estrategia integral para modernizar las prisiones californianas, aprovechando que las ejecuciones se encuentran suspendidas en la entidad. Segun las autoridades, la apertura de este recinto demuestra que la seguridad publica y la capacitacion de los internos son elementos que se complementan para construir comunidades mucho mas seguras a largo plazo.

Durante un periodo de 18 meses de construccion se logro conectar tres edificios que ahora funcionan como un complejo educativo y tecnologico de vanguardia. El diseño arquitectonico del lugar incluye aulas con vista a la Bahia de San Francisco, permitiendo que los reclusos tengan contacto visual con el entorno exterior despues de decadas de aislamiento. El costo de esta infraestructura ascendio a 239 millones de dolares, destinados a crear un ambiente propicio para el aprendizaje y la convivencia comunitaria dentro de la fuerza laboral carcelaria.

Las instalaciones cuentan con servicios modernos como una cafeteria, estudios de grabacion profesionales, areas de lectura y centros de medios avanzados. Este enfoque busca dotar a los prisioneros de herramientas reales para su futuro, alejandolos de la dinamica tradicional de encierro de la prision mas antigua de California. Al integrar tecnologia y educacion, el gobierno estatal apuesta por la esperanza como una herramienta de cambio para aquellos que anteriormente formaban parte de los sectores mas infames de la poblacion penal.

Desde el inicio de su gestion en 2019, Newsom ha impulsado politicas para eliminar la pena de muerte y trasladar a los reos del corredor de la muerte hacia la poblacion general. Estas medidas de rehabilitacion eficaz han coincidido con una disminucion notable en las tasas de criminalidad violenta en las principales ciudades del estado. Los datos oficiales indican que los homicidios y robos han bajado significativamente, lo que sugiere que el enfoque en la rendicion de cuentas y el tratamiento de la conducta delictiva esta ofreciendo resultados positivos en la sociedad.

El proyecto cuenta con el respaldo de diversos grupos de sobrevivientes y victimas de delitos, quienes prefieren programas que prevengan la reincidencia sobre las sentencias puramente punitivas. El nuevo modelo de San Quintin prioriza que los individuos asuman la responsabilidad de sus actos mediante programas educativos que garanticen una transicion exitosa hacia la libertad. Con esta inauguracion, California intenta establecer un estandar nacional sobre como la inversion en educacion dentro de las carceles puede reducir la violencia y mejorar la seguridad general de la nacion.