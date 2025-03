George Clooney afirma que, a sus 63 años, ya no interpretará más películas románticas

George Clooney afirma que, a sus 63 años, ya no interpretará más...

25 de marzo de 2025 – Nueva York – EFE.

George Clooney, reconocido actor estadounidense y considerado uno de los más atractivos de Hollywood en la década de los 2000, ha comentado que a sus 63 años ya no está interesado en realizar películas románticas. Según explicó, no desea competir con actores mucho más jóvenes, de alrededor de 25 años. Clooney dejó claro que ese tipo de proyectos ya no forman parte de su carrera, marcando una transición en su elección de roles.

En una entrevista reciente en el programa “60 minutos” de la cadena CBS, el actor ganador del Oscar detalló su postura sobre este asunto. Mencionó que no le parece apropiado intentar competir con actores mucho más jóvenes en los papeles principales de las comedias románticas. Con una actitud tranquila y reflexiva, el actor precisó que este no es su enfoque actual en la industria.

Además de hablar sobre su carrera cinematográfica, Clooney también aprovechó la ocasión para comentar sobre temas políticos relacionados con Estados Unidos. En esta misma entrevista, no solo se abordó su trayectoria en el cine y el teatro, sino también su visión personal sobre algunos de los problemas que afectan a su país en la actualidad.

Medios especializados han recordado que la última comedia romántica en la que Clooney participó fue “Ticket to Paradise” en 2022, donde compartió escena con Julia Roberts. La película fue un éxito considerable, logrando una recaudación de 168 millones de dólares a nivel mundial, lo que consolidó aún más la popularidad de Clooney en el cine de este género.

En el mismo programa, se destacó el impacto que tuvo la etapa en la que Clooney fue nombrado “el hombre más sexy del año” a principios de la década de los 2000, un momento que se considera uno de los más emblemáticos de su carrera. El actor, con una sonrisa, reconoció que fue un “gran momento” para él, pero también señaló que esa etapa ya ha quedado atrás.

Este mes, Clooney dará un nuevo paso en su carrera al debutar en Broadway. Protagonizará una adaptación teatral de la película “Buenas noches y buena suerte”, que fue nominada al Oscar en 2005. El actor, que también coescribió el guion original, llevará a las tablas la historia del periodista Edward R. Murrow, quien luchó contra el senador Joseph McCarthy en la era de la caza de brujas en Estados Unidos.