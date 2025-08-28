George Clooney asistió por fin a la alfombra roja de Venecia

28 de agosto de 2025 – Venecia (Italia) – EFE.

Después de su ausencia en la rueda de prensa de la película “Jay Kelly” debido a una sinusitis, George Clooney hizo una esperada aparición en la alfombra roja del Festival de Venecia, mostrando una actitud sonriente y visiblemente recuperada. El actor llegó al evento acompañado por su esposa, Amal Clooney, a pesar de la fuerte lluvia que había caído poco antes.

A pesar de la lluvia intermitente, una gran cantidad de fanáticos se congregó en el exterior del Palazzo del Cinema, equipados con paraguas para esperar la llegada de Clooney. Los gritos de expectación aumentaban cada vez que un automóvil se acercaba, aunque a menudo se convertían en decepción al ver que el actor no era el ocupante.

Sin embargo, Clooney finalmente llegó, y su presencia fue recibida con gran entusiasmo. El actor lució un impecable esmoquin, mientras que su esposa luchaba contra el viento para controlar la larga cola de su vestido púrpura. Clooney se tomó el tiempo para firmar autógrafos y posar para fotos con sus seguidores.

Al entrar en la Sala Grande del festival, Clooney explicó al director, Alberto Barberá, que su ausencia en la rueda de prensa se debió a problemas de salud. Posteriormente, dentro del edificio, cientos de fans, a quienes se les permitió un acceso inusual, continuaron buscando autógrafos y fotos con la estrella.

Adam Sandler, quien también actúa en el filme, fue muy aplaudido. Él asistió al evento en compañía de su esposa, Jackie Sandler, y sus dos hijas. Otras estrellas que desfilaron por la alfombra roja incluyeron a Laura Dern, acompañada por su hija, y a Billy Crudup, quien llegó con su esposa, Naomi Watts.

La alfombra roja también vio la presencia de otras personalidades, como Riley Keough y Eve Hewson, que llegaron juntas. El director de la película, Noah Baumbach, llegó al final con su esposa, la actriz y directora Greta Gerwig, y su hijo. La actriz Shailene Woodley, famosa por su papel en “The Descendants”, también se unió al multitudinario desfile de estrellas.