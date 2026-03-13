George Russell triunfa en la carrera esprint del Gran Premio de China 2026

13 de marzo de 2026 – Shanghái (China) – EFE.

El piloto británico George Russell, integrante del equipo Mercedes, se alzó con la victoria este sábado durante la carrera esprint correspondiente al Gran Premio de China. Esta competencia representa la segunda cita del calendario de la Fórmula 1 en 2026 y destaca por ser la primera de la temporada en implementar este formato de carrera corta.

Russell, quien inició la prueba desde la pole position, logró mantener su ventaja a lo largo de las 19 vueltas reglamentarias en el circuito de Shanghái. Al cruzar la meta tras completar los más de cien kilómetros de recorrido, el corredor de Mercedes superó a los representantes de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes finalizaron en la segunda y tercera posición respectivamente.

Con este resultado, el actual líder de la tabla de posiciones sumó 8 unidades adicionales a su cuenta personal, alcanzando un total de 33 puntos en el campeonato mundial. Por su parte, los pilotos de la escudería italiana también obtuvieron beneficios importantes para la clasificación general al adjudicarse 7 puntos para el monegasco y 6 para el siete veces campeón del mundo.

Dentro de la zona de puntos también lograron destacar otros nombres relevantes de la parrilla actual. El campeón defensor Lando Norris terminó en cuarto lugar, seguido por el joven talento Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri. Completaron la lista de los ocho mejores el neozelandés Liam Lawson y Oliver Bearman, quienes sumaron unidades valiosas para sus respectivos equipos.

En contraste, la jornada no fue favorable para los pilotos de habla hispana, quienes quedaron fuera de las posiciones con derecho a puntuación. Carlos Sainz fue el mejor ubicado de este grupo en la duodécima plaza, mientras que Franco Colapinto, Fernando Alonso y Sergio Pérez finalizaron en los puestos catorce, diecisiete y diecinueve del orden de llegada.

La actividad en el Gran Premio de China continuará con la sesión de clasificación programada para definir la parrilla de salida del domingo. Una vez concluido el evento en territorio chino, el mundial de Fórmula 1 se trasladará hacia el circuito de Suzuka para disputar el Gran Premio de Japón a finales del mes de marzo, continuando con la gira asiática del certamen.