Gerente de Hueytown enfrenta cargos después de encerrar a adolescentes dentro de la tienda

Gerente de Hueytown enfrenta cargos después de encerrar a adolescentes dentro de...

22 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Varias familias en Hueytown están molestas, después de decir que un gerente de Wendy’s encerró a sus hijos adolescentes dentro del restaurante y los acusó de pagar con dinero falso.

La policía de Hueytown confirmó el miércoles que la gerente enfrenta cargos con órdenes de arresto.

En un comunicado de prensa, la policía dice que el gerente anónimo enfrenta tres cargos de encarcelamiento falso y un cargo de acoso.

“Ella dijo: ‘No se irán hasta que reciba mi dinero’ y luego uno de mis amigos intentó irse, lo había empujado y luego llamó a la policía”, dijo Derrick Leonard, quien pagó su comida en el restaurante el 16 de octubre con un billete de 50 dólares.

Aproximadamente 45 minutos después de que Leonard y sus amigos pagaran la comida, dicen que el gerente se acercó y los acusó de usar un billete falso.

“Ella había cerrado las puertas con llave, no podíamos ir a ninguna parte, así que simplemente nos sentamos. Una vez que ella lo empujó, simplemente nos sentamos”, dijo Leonard.

Más tarde, los oficiales determinaron que el billete de 50 dólares que Leonard usó para pagar su comida era real.

Leonard y sus 11 amigos que estaban con él son todos estudiantes atletas que no se meten en problemas, según su madre, y los niños visitan regularmente el restaurante después de la escuela y de las prácticas.

Ahora exigen rendición de cuentas.

“Es una situación grave y no creo que los niños comprendan realmente su gravedad”, dijo Erica Davis Temple, la madre de Leonard. “Esto podría haber salido mal de muchas maneras diferentes. Podría haber estado muerto, podrían haberlo arrestado mientras investigaban los 50 dólares y podría haber recibido otra llamada telefónica”.

Temple dice que está pidiendo más capacitación para los empleados de la tienda y dice que quiere que despidan al gerente.