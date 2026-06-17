Gira de Ozuna 2026 arranca con espectacular concierto en Ibiza

El cantante de reggaetón Ozuna inició oficialmente su nueva gira internacional titulada Una Aventura World Tour.

El espectáculo internacional contempla recorrer un total de 16 países en Europa y Latinoamérica.

Las presentaciones musicales del artista de música urbana se extenderán hasta el próximo cuatro de diciembre.

Espectacular estreno de Una Aventura World Tour en territorio español

El reconocido intérprete puertorriqueño Ozuna inauguró con éxito su nueva serie de conciertos globales este martes por la noche. La estrella de la música urbana eligió los escenarios de la isla de Ibiza como el punto de partida oficial para su ambicioso proyecto musical de este año.

El masivo concierto se desarrolló en el emblemático hotel Ushuaïa, donde el cantante de reggaetón apareció a las diez de la noche. La velada arrancó con el tema homónimo de la gira, Una aventura, desatando la locura colectiva de sus miles de fanáticos.

Fechas de conciertos confirmadas en Europa y Latinoamérica para 2026

La propuesta artística del exponente caribeño propone repasar más de una década de éxitos que lo consolidaron en la farándula internacional. El itinerario europeo del tour incluye paradas estratégicas en España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos y Portugal durante la temporada veraniega.

Posteriormente, el artista llevará su música a diez países latinoamericanos, entre los que destacan México, Colombia, Argentina, Chile y Costa Rica. El cierre definitivo de esta travesía de espectáculos mundiales está programado para el cuatro de diciembre en la ciudad de Medellín.