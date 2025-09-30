Gobernador demócrata de Illinois rechaza militarización de Chicago ordenada por Trump

30 de septiembre de 2025 – Chicago (EE.UU.) – EFE.

El gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker, informó este lunes que el presidente Donald Trump planea movilizar al menos un centenar de soldados en Chicago y otras localidades del estado. Esta intención de militarización se mantiene a pesar del rechazo generalizado que provocó un despliegue similar dirigido contra la población indocumentada.

Pritzker señaló que ha sido notificado a través de la Guardia Nacional de Illinois sobre un memorando enviado por el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Guerra. En dicho documento, se solicitaba el despliegue de cien efectivos militares en Illinois con el propósito de ofrecer protección al personal y las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El gobernador expresó su preocupación ante los medios, junto a otros líderes electos de Chicago y el estado, declarando: “Lo que advertí ahora se está haciendo realidad. Una cosa está clara: nada de lo que Trump está haciendo, lo hace para que Illinois sea más seguro”. Él ve esta acción como un intento deliberado de causar desorden.

La solicitud de tropas surge un día después de una notable demostración de fuerza de agentes federales de inmigración en el centro de Chicago. En este evento, se pudo observar a personal portando armas de asalto, vestidos con trajes de camuflaje y máscaras, moviéndose entre turistas en puntos icónicos de la ciudad, lo que resultó en varias detenciones. Pritzker afirmó que “Todo esto ha tenido como objetivo sembrar el caos y la desorganización con la esperanza de crear un pretexto para desplegar tropas militares contra Chicago”.

Tanto el gobernador como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, instaron a los ciudadanos a documentar con sus teléfonos cualquier interacción con agentes de ICE, narrar lo que presencien y compartirlo en redes sociales. El alcalde Johnson criticó duramente la exhibición de agentes, tachándola de “una maniobra que no tiene nada que ver con la seguridad pública” y un intento de Trump de avivar el conflicto para justificar el despliegue militar. Johnson enfatizó que “No podemos aceptar la militarización de nuestras ciudades”.

Por su parte, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, estableció un paralelismo entre el intento de despliegue en Chicago y los esfuerzos previos de Trump para enviar tropas a Portland, Oregón. Raoul advirtió que una iniciativa similar en Chicago sería ilegal y que, si se sigue el mismo patrón, se interpondría una impugnación legal. Instó a los habitantes a no caer en la provocación, señalando que “No hay ninguna emergencia en Chicago. No los ayuden a crearla”.