Gobernadora conmuta sentencia de Charles Burton, generando inmensa alegría en su familia

10 de marzo de 2026 – ATMORE, Alabama – Agencias.

A solo unos días de su ejecución programada, el recluso del corredor de la muerte de Alabama, Charles “Sonny” Burton, pasará el resto de su vida en prisión luego de que la gobernadora Kay Ivey tomara la inusual medida de conmutar su sentencia este martes 10 de marzo.

Para la familia de Burton, esta ha sido una lucha por la clemencia que ha durado décadas. Durante más de 30 años, el hombre de 75 años permaneció en el corredor de la muerte a pesar de que él no apretó el gatillo en el asesinato de Doug Battle, ocurrido en 1991 en una tienda Auto Zone en Talladega.

Al conmutar la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional, la gobernadora Ivey afirmó que no podía “proceder con buena conciencia” con la ejecución. Tras conocer la noticia, los hijos de Burton compartieron que habían estado rezando para que este día llegara.

“Cuando dije que el diablo no se iba a llevar a mi padre, lo decía en serio”, expresó Carolyn Shavers, hija de Burton. “Recé mucho por esto. Le agradezco a la Sra. Ivey por salvar y perdonar su vida”.

Su hermano, Charles Burton III, añadió: “Hemos estado luchando contra esto durante mucho tiempo. Tuvimos contratiempos y pruebas, pero ahora tenemos un hermoso triunfo gracias a nuestro arduo trabajo, a nuestros amigos y a personas que ni siquiera conocíamos. Fue un viaje muy largo”.

Carolyn, quien pudo hablar con su padre tras el anuncio, se mostró conmovida: “Apenas puedo explicarlo; estoy abrumada por la alegría de saber que mi papá no estará lejos de sus hijos”.

Por su parte, el abogado de Burton, Matt Schulz, señaló que el caso siempre se centró en la importancia de responsabilizar a la persona adecuada por el crimen. “Este es un caso notablemente único. Solo ha habido un puñado de situaciones similares en todo el país donde los gobernadores han intervenido para detener las ejecuciones”, explicó.

La familia describe a Burton como un hombre de buen corazón que ha ayudado a muchos otros dentro de la prisión. En declaraciones recientes, el propio “Sonny” Burton explicó que el plan original no incluía que nadie resultara herido durante el robo y que no se enteró de que Derrick DeBruce había disparado a alguien hasta que ya se habían retirado del lugar.

Desde el Centro Correccional Holman, Burton expresó su remordimiento hacia las víctimas: “Quiero disculparme con la familia de Battle. Lo siento mucho; si tuviera el poder de traerlo de vuelta, lo haría”.