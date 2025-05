Gobernadora Ivey firma ley que prohíbe celulares en escuelas públicas Alabama

14 de mayo de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

La Gobernadora Kay Ivey firmó la FOCUS Act, que prohíbe el uso de teléfonos inteligentes y otros dispositivos inalámbricos por parte de los estudiantes en las escuelas públicas de Alabama.

Rodeada por estudiantes de secundaria, la Gobernadora Ivey promulgó la FOCUS Act el miércoles por la mañana en su despacho.

“En mi discurso sobre el estado del estado, reiteré las peticiones de los maestros y padres de Alabama, para que se prohíba el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes en nuestras escuelas”, declaró la Gobernadora Ivey. “Los teléfonos inteligentes cumplen funciones beneficiosas cuando se usan en entornos adecuados. Sin embargo, estos dispositivos, a menudo disruptivos, no tienen cabida en nuestras aulas durante la jornada escolar, excepto con fines educativos ó durante una emergencia. La FOCUS Act permitirá que los estudiantes se concentren en el aprendizaje mientras están en la escuela, en lugar de sus teléfonos”.

“Como padre, preparar a mis hijos para que sobresalgan en todos los aspectos de la vida es mi prioridad número uno, y lo que aprenden en el aula juega un papel fundamental en ello”, dijo la representante Leigh Hulsey. “La FOCUS Act limitará las distracciones y brindará a cada estudiante de nuestro estado, la oportunidad de aprovechar al máximo su día escolar, lo que conducirá a una Alabama más fuerte en el futuro. Agradezco a la gobernadora Ivey, la oportunidad de patrocinar esta importante legislación y agradezco sinceramente el apoyo de mis colegas en la Cámara de Representantes y el Senado”.

Los dispositivos con conexión a internet presentan riesgos adicionales para los niños, incluso cuando los utilizan correctamente como parte de su currículo escolar. Por esta razón, la FOCUS Act también protegerá a los estudiantes, al exigir a las juntas educativas locales que adopten políticas de seguridad en internet que regulen el acceso de los estudiantes a internet en los dispositivos propiedad de la escuela. “Nuestro objetivo siempre debe ser crear un entorno donde los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial; la FOCUS Act logra precisamente eso”, dijo el senador Donnie Chesteen. Al restringir el uso de teléfonos celulares durante el horario lectivo, los estudiantes tendrán un mejor rendimiento, se mantendrán más involucrados y disfrutarán de comunidades de clase más sólidas. Aplaudo a mis colegas en la Legislatura por aprobar esta importante legislación y felicito a la Gobernadora Ivey por defenderla.

La Escuela Secundaria Pike Road, actualmente cuenta con una política de fundas para sus teléfonos celulares y atribuye el éxito de los estudiantes a dicha política.

“Gobernadora Ivey, gracias por su liderazgo”, dijo la directora de la Escuela Secundaria Pike Road, Christy Wright. La verdad es que no se trata solo de una ley, sino de lo que sucede cuando a estudiantes y docentes se les da el espacio y la concentración para crecer. En el campus de Pike Road, Georgia, Washington, implementamos una política de prohibición de celulares mucho antes de la aprobación de esta ley y los resultados han sido contundentes. Hemos visto un cambio claro en nuestra cultura escolar: mayor participación, conexiones más profundas y un mayor sentido de comunidad. Pero el impacto no solo ha sido social, sino también académico. Me enorgullece enormemente compartir que nuestros alumnos de octavo grado presentaron recientemente el examen PSAT 8/9, y los resultados se conocieron ayer mismo. Nuestra escuela no solo alcanzó su objetivo de crecimiento de 60 puntos, sino que lo superó con un aumento de 95 puntos. Aún más impresionante, nuestros puntajes están 39 puntos por encima del promedio nacional. Es un logro extraordinario.

La FOCUS Act también protegerá a niños y adolescentes, al exigir que el Departamento de Educación del Estado de Alabama ofrezca capacitación sobre redes sociales seguras a todos los estudiantes, antes de ingresar a octavo grado.