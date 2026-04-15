Gobierno cancela contrato con Arquidiócesis de Miami para el cuidado de niños migrantes

15 de abril de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

El gobierno de Estados Unidos ha decidido rescindir un contrato de larga duración con la Arquidiócesis de Miami que permitía el cuidado de menores migrantes no acompañados en instalaciones de la iglesia católica. Esta medida marca un cambio significativo en la gestión de los recursos destinados al bienestar de los niños que cruzan la frontera sin la compañía de un adulto legalmente responsable. La decisión impacta directamente en programas que han operado durante décadas bajo la supervisión de organizaciones religiosas con experiencia en servicios sociales y asistencia humanitaria en el sur de Florida.

La cancelación de este acuerdo implica que cientos de menores que se encontraban bajo la protección de programas como Boystown y Msgr. Bryan Walsh Children’s Village deberán ser trasladados a otras instalaciones gestionadas por el gobierno federal. Las autoridades han indicado que esta transición busca centralizar el control y optimizar la logística del Departamento de Salud y Servicios Humanos en la atención de la crisis migratoria actual. Sin embargo la noticia ha generado preocupación entre los líderes religiosos y defensores de los derechos de la infancia por el bienestar emocional de los pequeños involucrados.

Desde la perspectiva de la Arquidiócesis de Miami el cese de estas operaciones representa el fin de una tradición de acogida que comenzó con el histórico programa Pedro Pan en los años sesenta. Los representantes de la iglesia han manifestado que sus instalaciones ofrecían un entorno familiar y espiritual que difícilmente podrá ser replicado en centros de detención o albergues masivos administrados directamente por contratistas estatales. El personal que trabajaba en estos sitios posee una formación especializada en trauma infantil y adaptación cultural que resulta vital para los niños migrantes.

El impacto económico de esta resolución también es considerable ya que el contrato representaba una fuente importante de financiamiento para mantener las infraestructuras y el personal cualificado en la región de Miami. Con la eliminación de estos fondos se pone en riesgo la estabilidad laboral de muchos trabajadores sociales y educadores que dedicaban su labor al cuidado diario de los menores no acompañados. Las críticas no se han hecho esperar sugiriendo que la medida prioriza políticas de control migratorio sobre la calidad del cuidado humano que requieren personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Expertos en leyes de inmigración señalan que este movimiento podría ser parte de una estrategia más amplia para reconfigurar el sistema de asilo y refugio en el país. Al reducir la participación de entidades sin fines de lucro y organizaciones de fe el gobierno adquiere una mayor discrecionalidad sobre las condiciones de vida y el acceso a servicios legales de los menores. Esta centralización ha sido cuestionada por diversos sectores que abogan por una mayor transparencia y por la participación activa de la sociedad civil en la protección de los derechos humanos fundamentales.

Mientras se lleva a cabo el traslado de los niños las comunidades locales y los grupos de apoyo migrante permanecen atentos a las condiciones de los nuevos destinos asignados. El debate sobre el manejo de la frontera y la protección de los menores sigue siendo un tema central en la agenda política nacional especialmente cuando las decisiones administrativas afectan directamente a instituciones con un legado de servicio social tan profundo. El futuro del cuidado infantil migratorio en Florida entra ahora en una fase de incertidumbre bajo la nueva dirección establecida por la administración federal.