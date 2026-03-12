Gobierno de Cuba anuncia la liberación de 51 presos tras acuerdo con el Vaticano

12 de marzo de 2026 – La Habana – EFE.

El Gobierno de Cuba ha confirmado oficialmente la próxima liberación de 51 personas que se encuentran actualmente en centros penitenciarios de la isla. Esta medida se presenta como una decisión soberana del Estado cubano, vinculada estrechamente a los acuerdos y la comunicación fluida con la Santa Sede. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los beneficiados han cumplido una parte considerable de sus condenas y han demostrado un comportamiento adecuado durante su internamiento, lo que justifica la aplicación de este beneficio penal.

Este anuncio ocurre en un contexto de alta tensión política y diplomática entre La Habana y la administración de Washington. La noticia se dio a conocer pocas horas antes de una comparecencia especial del presidente Miguel Díaz-Canel, lo que ha generado diversas interpretaciones sobre el trasfondo estratégico de la medida. Aunque las autoridades cubanas insisten en que se trata de una práctica humanitaria habitual, observadores internacionales sugieren que estas acciones suelen formar parte de mecanismos de mediación religiosa y política de alto nivel.

Históricamente, el sistema de justicia en Cuba ha utilizado estas excarcelaciones bajo condiciones específicas en lugar de otorgar indultos totales. Esto implica que los individuos liberados deben cumplir con ciertos requisitos legales durante el tiempo restante de su sentencia original. En años anteriores, como sucedió en 2025, procesos similares permitieron la salida de numerosos reclusos tras negociaciones que involucraron al Vaticano, lo que subraya el papel de la Iglesia Católica como puente en la diplomacia cubana.

Por otro lado, diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso. La crítica principal se centra en la ausencia de un listado detallado de los nombres de los beneficiarios y la incertidumbre sobre si este grupo incluye a personas detenidas por motivos políticos. Actualmente, los registros de algunas ONG indican cifras récord de prisioneros políticos, lo que añade una capa de complejidad a las demandas de liberación incondicional exigidas por la comunidad internacional.

La situación económica de la isla también juega un papel fundamental en este escenario, ya que Cuba enfrenta una crisis severa agravada por las presiones externas y el asedio energético. La administración estadounidense actual ha intensificado las sanciones, lo que ha impactado directamente en el suministro de combustible y la estabilidad del sistema eléctrico nacional. En este entorno de asfixia financiera, cualquier gesto diplomático hacia el exterior suele interpretarse como un intento de aliviar la presión internacional sobre el gobierno cubano.

Las reuniones recientes entre el canciller Bruno Rodríguez y el papa León XIV en Roma confirman que el diálogo con el Vaticano sigue siendo una prioridad para la gestión de crisis en Cuba. Mientras Washington mantiene una postura rígida, estos movimientos internos en las prisiones cubanas reflejan la compleja red de intereses que define la política actual. La comunidad global permanece atenta al cumplimiento de estas liberaciones y a las posibles repercusiones que este gesto de buena voluntad pueda tener en el tablero geopolítico regional.