El Departamento de Comercio de Estados Unidos levantó el veto de seguridad nacional sobre la tecnología más avanzada de Anthropic.

La medida busca equilibrar la innovación tecnológica frente al riesgo de ciberataques avanzados coordinados por potencias extranjeras.

Un selecto grupo de 100 agencias federales y corporaciones privadas obtuvieron acceso exclusivo al nuevo entorno computacional.

El Departamento de Comercio flexibiliza restricciones a Claude Mythos 5

La administración federal de la nación norteamericana reactivó el despliegue del software de inteligencia artificial desarrollado por la firma californiana Anthropic. La medida suspende un bloqueo de dos semanas impuesto por el temor a posibles vulneraciones cibernéticas a gran escala.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, validó la implementación de nuevos protocolos de protección institucional. Con este aval, agencias gubernamentales y socios comerciales selectos podrán integrar los flujos operativos avanzados del ecosistema tecnológico.

Abandono del modelo Fable 5 y competencia directa con OpenAI

La determinación oficial no establece pautas sobre el destino técnico del modelo complementario Fable 5, el cual permanece inhabilitado para el público masivo. Las negociaciones gubernamentales forzaron la reestructuración de los esquemas defensivos de la empresa antes de su liberación parcial.

Paralelamente, corporaciones rivales como OpenAI anunciaron el lanzamiento controlado de su línea GPT-5.6 Sol, Terra y Luna bajo esquemas estrictos de supervisión federal. Este panorama intensifica el debate sobre la centralización estatal de la infraestructura informática comercial.