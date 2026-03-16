Gobierno de México evacua a más de 1,300 ciudadanos de Oriente Medio ante conflicto

16 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha confirmado que un total de 1,337 ciudadanos mexicanos han sido evacuados con éxito de diversos países en Medio Oriente. Esta medida de protección consular responde a la reciente intensificación de los conflictos bélicos en naciones como los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Catar, Irán y Baréin. El operativo de salida busca garantizar la seguridad de los connacionales frente a la inestabilidad política y militar que atraviesa actualmente esa zona geográfica.

El informe oficial detalló que el grupo de personas evacuadas incluye tanto a residentes permanentes en el extranjero como a turistas que se encontraban de paso por la región. Hasta la fecha, las autoridades de la cancillería mexicana no han reportado incidentes que afecten la integridad física o la salud de ningún ciudadano de México. La prioridad del gobierno federal sigue siendo el monitoreo constante de la situación para evitar que la población civil quede atrapada en zonas de combate activo.

Respecto a la logística de transporte, la cancillería señaló que el espacio aéreo en la mayoría de los países afectados opera de manera intermitente. Debido a esta irregularidad en los vuelos internacionales, se ha sugerido a quienes tienen reservaciones pendientes que mantengan una comunicación directa con sus aerolíneas o agencias de viajes. Esta precaución es vital para confirmar la disponibilidad de salidas y evitar traslados innecesarios hacia aeropuertos que podrían presentar cierres temporales o cancelaciones repentinas.

Ante el panorama de incertidumbre, el Gobierno de México ha emitido una recomendación formal a la población para evitar viajes no esenciales a Medio Oriente mientras persistan las hostilidades. La advertencia enfatiza que la naturaleza cambiante del conflicto dificulta garantizar la seguridad plena de los viajeros. Mantenerse alejados de las áreas de mayor tensión es la medida más efectiva para prevenir situaciones de riesgo que compliquen las labores de asistencia y protección consular en el futuro cercano.

Las embajadas mexicanas ubicadas en los países involucrados permanecen en estado de alerta permanente para recibir y procesar solicitudes de auxilio. El personal diplomático continúa trabajando para brindar asistencia legal y logística a aquellos mexicanos que aún requieren apoyo para salir de las zonas de riesgo o que necesitan orientación sobre su estatus migratorio. Esta red de protección se mantiene activa las veinticuatro horas para responder a cualquier emergencia derivada de la escalada de violencia regional.

El contexto internacional se ha tornado más complejo tras las declaraciones recientes de las fuerzas armadas de Irán sobre su determinación de defensa prolongada. Esta postura sugiere que las tensiones con otros actores regionales y potencias extranjeras podrían extenderse, lo que refuerza la necesidad de que los ciudadanos mexicanos sigan estrictamente las indicaciones de las autoridades. La vigilancia de la situación geopolítica seguirá siendo un factor determinante para las futuras acciones de evacuación y resguardo que deba emprender la diplomacia mexicana.