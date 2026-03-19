Gobierno de México exige investigar muerte de connacional bajo custodia de ICE en Florida

19 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México manifestó una enérgica condena tras el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida. El gobierno federal ha solicitado formalmente que se inicien las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del deceso y deslindar responsabilidades legales. Mediante canales diplomáticos, se busca garantizar que las autoridades estadounidenses proporcionen transparencia total sobre el manejo de este caso ocurrido en instalaciones migratorias.

El reporte oficial indica que la persona fallecida permanecía detenida en el Centro de Detención del Condado de Glades, un establecimiento que opera mediante convenios específicos con las autoridades federales de migración de Estados Unidos. Para la administración mexicana, este tipo de incidentes resultan inaceptables dentro del sistema de detención migratoria, por lo que se ha puesto énfasis en la necesidad de establecer mecanismos que aseguren la no repetición de estos eventos trágicos que afectan a la comunidad migrante.

Tras confirmarse la noticia, el Consulado General de México en Miami activó de inmediato los protocolos de protección consular para atender la emergencia. Personal diplomático realizó una visita de inspección al centro de detención involucrado con el fin de recopilar testimonios y documentos necesarios para el esclarecimiento de los hechos. La prioridad del cuerpo consular en Florida sigue siendo el acompañamiento constante a los familiares de la víctima y la gestión de asistencia legal especializada para enfrentar el proceso.

La Cancillería ha solicitado formalmente todos los informes médicos y reportes de custodia generados por la administración del centro en Glades. Aunque las autoridades de Estados Unidos confirmaron que existe una investigación en curso, México ha dejado claro que utilizará todas las herramientas jurídicas a su alcance para que el caso no quede impune. La estrategia legal contempla el seguimiento puntual de cada etapa del proceso investigativo para verificar que se cumplan los estándares internacionales de derechos humanos.

Esta situación pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por las condiciones de seguridad y salud dentro de las estaciones migratorias estadounidenses. Según datos de la propia Cancillería, la cifra de mexicanos fallecidos bajo la vigilancia de agencias de inmigración ha mostrado una tendencia preocupante durante el último año. Esta estadística refuerza el exhorto diplomático hacia el gobierno estadounidense para que revise y mejore los protocolos de atención y custodia de los extranjeros detenidos en su territorio.

El Gobierno de México reiteró su compromiso de defender los derechos de sus nacionales en el extranjero sin importar su estatus migratorio. Las gestiones diplomáticas continuarán escalando en los niveles correspondientes para presionar por reformas que mitiguen los riesgos en los operativos y centros de detención. Se espera que en las próximas semanas se entreguen los primeros resultados de las pericias solicitadas para dar respuestas definitivas a los deudos y a la opinión pública internacional.