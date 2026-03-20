Gobierno de México reactiva subsidio a la gasolina por conflicto internacional

20 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México comunicó este viernes que se reactivará el estímulo fiscal para los combustibles durante la semana que comprende del 21 al 27 de marzo. Esta decisión implica el regreso del subsidio al impuesto aplicado a las gasolinas Magna, Premium y al diésel tras un periodo prolongado de varios meses sin este apoyo gubernamental. La medida responde directamente al reciente incremento en los costos del crudo a nivel mundial provocado por la inestabilidad política y los enfrentamientos armados en la región de Medio Oriente.

El acuerdo formalizado en el Diario Oficial de la Federación especifica que el beneficio tributario se extenderá a los tres tipos de hidrocarburos disponibles en el mercado nacional. Esta acción administrativa busca mitigar el impacto que las variaciones en los precios internacionales del petróleo tienen sobre la economía local. Es relevante destacar que el apoyo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no se implementaba en el país desde hace casi un año, marcando un cambio en la política fiscal energética actual.

Para el periodo establecido en marzo el estímulo fiscal se ha fijado en niveles diferenciados según el producto de modo que la gasolina Magna recibirá un apoyo del 24.08 por ciento. En términos monetarios esto representa un ahorro aproximado de 1.61 pesos por cada litro que los consumidores adquieran en las estaciones de servicio. Esta intervención directa en el precio final busca proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas ante la presión inflacionaria externa.

En el caso de la gasolina Premium y el diésel los porcentajes de subsidio también presentan variaciones significativas para equilibrar el mercado interno. La gasolina de alto octanaje contará con un estímulo del 7.47 por ciento lo que equivale a una reducción de 0.42 pesos por litro. Por otro lado el diésel es el combustible más beneficiado con una tasa del 61.8 por ciento representando un descuento cercano a los 4.5 pesos por litro para apoyar al sector de transporte y carga.

La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el Estado cuenta con las herramientas financieras necesarias para contener posibles subidas drásticas en los precios de la energía. Estas declaraciones surgen en un momento de incertidumbre global debido a las tensiones diplomáticas y militares entre naciones como Estados Unidos, Israel e Irán. La estrategia gubernamental prioriza el uso de mecanismos internos para evitar que la volatilidad del suministro energético global afecte directamente a los ciudadanos.

El uso estratégico del IEPS permite al gobierno federal realizar ajustes técnicos o reducciones parciales en el impuesto para que las fluctuaciones externas no se trasladen íntegramente al consumidor final. Gracias a esta flexibilidad tributaria se logra establecer un tope que previene incrementos desmedidos en el costo de la vida. Con la publicación de estos nuevos estímulos México busca mantener la estabilidad económica en un entorno internacional complejo y asegurar que el transporte de bienes y personas sea sostenible.