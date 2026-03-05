Gobierno de Venezuela confirma reinicio de relaciones diplomáticas con Estados Unidos

5 de marzo de 2026 – Caracas – EFE.

El gobierno encargado de Venezuela liderado por Delcy Rodriguez ha ratificado el reinicio formal de los nexos diplomaticos y consulares con la administracion de Estados Unidos. Este anuncio oficial surge tras un periodo de tension marcado por la captura de Nicolas Maduro hace dos meses lo que provoco una reconfiguracion politica en el pais sudamericano. El Departamento de Estado norteamericano confirmo la noticia validando una nueva etapa de comunicacion bilateral despues de años de ruptura total entre ambas naciones.

A traves de un comunicado emitido por el canciller Yvan Gil se enfatizo la voluntad de Caracas de construir un dialogo basado en el respeto mutuo y la soberania nacional. Las autoridades venezolanas consideran que este acercamiento es un paso fundamental para la cooperacion internacional y el beneficio de sus ciudadanos. La administracion actual busca establecer una relacion positiva que permita la estabilidad institucional tras los eventos de inicios de año que cambiaron el rumbo del poder ejecutivo.

La decision de restablecer los canales diplomaticos se concreto luego de intensas negociaciones y la visita estrategica a la capital venezolana por parte del secretario de Interior estadounidense Doug Burgum. Este encuentro en Caracas fue el detonante para que Washington aceptara retomar las funciones consulares de manera inmediata. Segun el texto oficial la confianza depositada en este proceso permitira abrir nuevas oportunidades economicas y sociales para el pueblo venezolano en el corto plazo.

La hoja de ruta establecida por el gobierno de Donald Trump contempla un plan de tres fases que incluye la estabilizacion del pais la recuperacion de sus instituciones y una transicion democratica organizada. En este esquema se ha designado a Rodriguez como la figura encargada de dirigir la primera etapa de este proceso de normalizacion. Este plan busca garantizar que el retorno de la actividad diplomatica sea el pilar para la reconstruccion del tejido politico y comercial con el principal mercado del norte.

Como parte de los avances concretos se han nombrado representantes en ambas capitales destacando la designacion de Laura Dogu como encargada de negocios en Caracas y de Felix Plasencia ante las autoridades en Washington. Estas figuras seran las responsables de operativizar los acuerdos alcanzados y de facilitar los tramites consulares para los ciudadanos de ambos paises. La presencia de altos funcionarios de energia y seguridad en territorio venezolano refuerza la importancia de esta nueva alianza estrategica.

Con este hito se pone fin a una fractura diplomatica que databa desde principios de 2019 cuando las relaciones se rompieron tras el reconocimiento de gobiernos paralelos. El escenario politico actual muestra un giro radical en la diplomacia regional permitiendo que Venezuela se reintegre al sistema internacional de la mano de Estados Unidos. Las expectativas se centran ahora en como este reconocimiento oficial impactara en la economia local y en la ejecucion de las fases de transicion prometidas.