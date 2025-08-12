Gobierno reabrirá proceso penal contra exdirector de Altos Hornos de México

12 de agosto de 2025 – Ciudad de México – EFE.

El Gobierno de México ha anunciado que se reiniciará el proceso penal contra el empresario Alonso Ancira, conocido como el ‘Rey del Acero’ y exdirector de Altos Hornos de México (Ahmsa). La decisión se tomó luego de que Ancira incumpliera con el acuerdo para pagar la reparación del daño por la controversial venta de una planta de fertilizantes a la petrolera estatal, Pemex.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, explicó en una conferencia presidencial que el acuerdo previamente suscrito con las autoridades de Pemex ya no se considera válido. Por lo tanto, el Gobierno mexicano reactivará el procedimiento legal para asegurarse de que el empresario asuma plenamente su responsabilidad.

Alonso Ancira había obtenido su libertad en 2021 tras comprometerse a devolver 216 millones de dólares al Gobierno mexicano como parte de un acuerdo de reparación. Sin embargo, el fiscal Gertz Manero señaló que el empresario cumplió con los primeros pagos, pero posteriormente dejó de hacerlo.

Ante este incumplimiento, Gertz Manero indicó que Ancira, quien también tiene la nacionalidad estadounidense, reside en Estados Unidos. Por ello, las autoridades mexicanas buscarán, a través de la cooperación legal internacional, garantizar que cumpla con sus obligaciones financieras. El fiscal enfatizó que la situación no puede quedar así y que ya se han comunicado con Pemex para tomar medidas.

La reparación del daño por parte de Ahmsa era un tema pendiente desde la administración anterior. En 2023, la empresa fue declarada en quiebra por un juzgado, lo que complicó aún más el proceso. La deuda de la compañía con el Gobierno federal ascendía a varios millones de dólares en aquel momento.

La compra de la planta Agronitrogenados, que llevaba 14 años abandonada, le costó al Gobierno mexicano cerca de 650 millones de dólares en 2013, según informes. El caso también llevó a prisión al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue liberado en febrero pasado.