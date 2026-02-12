Goleada del Atlético de Madrid al Barcelona en la Copa del Rey: Resumen y Resultado

12 de febrero de 2026 – Deportes – EFE.

El Estadio Metropolitano fue testigo de una exhibición futbolística sin precedentes donde el Atlético de Madrid logró imponerse con autoridad ante el Barcelona. En este encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey, el conjunto dirigido por Diego Simeone mostró una versión arrolladora, especialmente durante una primera mitad que rozó la perfección. La intensidad y la precisión táctica de los locales neutralizaron por completo el planteamiento de Hansi Flick, dejando al equipo azulgrana en una situación sumamente crítica para el partido de vuelta.

La debacle del Barcelona comenzó muy pronto debido a una falta de concentración en la salida del balón. Apenas al minuto siete, un infortunio del guardameta Joan García tras un pase de Eric García terminó en el primer tanto local, encendiendo la chispa en las gradas. El Atlético aprovechó este desconcierto inicial para volcarse al ataque, demostrando una ambición superior y una capacidad de presión que asfixió a los mediocampistas culés. Esta superioridad emocional y deportiva fue la tónica dominante durante todo el periodo inicial del compromiso.

Antoine Griezmann asumió el rol de líder absoluto en la ofensiva colchonera, manejando los tiempos y los espacios con maestría. Fue precisamente el francés quien amplió la ventaja tras una excelente jugada colectiva que recorrió el ancho del campo, culminando con un remate preciso que dejó sin opciones al portero rival. La efectividad del Atlético de Madrid fue letal, explotando cada debilidad defensiva de un Barcelona que se veía incapaz de contener las transiciones rápidas y el despliegue físico de jugadores como Llorente y Koke.

Antes de llegar al descanso, el marcador reflejaba una superioridad abrumadora con los goles de Lookman y Julián Álvarez. El atacante nigeriano anotó el tercer tanto tras una jugada elaborada desde la defensa, mientras que el argentino selló el cuatro a cero definitivo con un potente disparo que significó una liberación personal tras varias jornadas sin marcar. La contundencia en el área rival y la solidez defensiva permitieron que los aficionados madrileños vivieran una noche histórica, celebrando un resultado que parecía imposible antes del pitido inicial.

Por su parte, el Barcelona intentó reaccionar mediante cambios tácticos tempraneros, como la entrada de Lewandowski antes del descanso, pero ninguna variante surtió efecto ante el orden defensivo de los locales. Incluso cuando la suerte pareció cambiar con un gol de Cubarsí, la intervención del VAR anuló la anotación por un fuera de juego milimétrico tras una larga revisión. La frustración del equipo visitante se hizo evidente en los minutos finales, culminando con la expulsión de Eric García, quien se perderá el duelo decisivo en el Camp Nou.

A pesar de la amplia diferencia en el marcador, el fútbol siempre ofrece espacio para la épica y el Barcelona deberá buscar una hazaña histórica en su estadio para revertir este resultado. El Atlético de Madrid parte con una ventaja sustancial que lo coloca como el gran favorito para alcanzar la gran final de la Copa del Rey, respaldado por un fútbol coral y un planteamiento estratégico que desarmó al actual líder de la competición doméstica. La moneda sigue en el aire, pero el golpe asestado en el Metropolitano ha resonado en todo el continente.